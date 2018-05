Vo filme Dôverný nepriateľ zaznie hudba Emmy Drobnej a O. Brzobohatého

Dôverný nepriateľ je názov trileru, v ktorom si slovenskí a českí filmári zobrali na mušku smart technológiu v podobe inteligentného domu budúcnosti. Na hudbe k snímke v réžii českého tvorcu Karla Janáka, v ktorej sa stretli Gabriela Marcinková a Vojtěch Dyk, sa podieľali speváčka Emma Drobná, skladateľ Ondřej Gregor Brzobohatý a producent Peter Pann.

Jej prvá pieseň pre film

Pre Brzobohatého to bola zábava

Film o rizikách umelej inteligencie

S premiérou v auguste

O titulnú skladbu filmu, ktorá sa bude niesť celým príbehom a v deji sa objaví hneď niekoľkokrát, sa postarala Emma Drobná. Ide o speváčkin singel s názvom Try, ktorý oficiálne vyjde aj s novým videoklipom v lete. Skladba bola zverejnená na jeseň 2017 na jej albume You Should Know. "Keď sme pesničku tvorili, netušila som, že by ju niekedy niekto použil do filmu. Keď som sa to dozvedela, veľmi som sa potešila a stále sa z toho teším, pretože sa mi námet filmu veľmi páči," uviedla k svojmu prvému filmovému hudobnému počinu aktuálna držiteľka titulu SuperStar.Progresívny hudobný remix skladby Try vytvoril slovenský producent Peter Pann. "Teší ma, že nielen v zahraničí, ale aj u nás vznikajú takéto filmy. Moja úloha bola dotvoriť hudbu do traileru. Zvolil som elektronický žáner s hiphopovými prvkami, kde som vysamploval Emmušin spev," priblížil svoj podiel na hudobnej stránke snímky.Najvýraznejší hudobný odtlačok do finálnej verzie filmu vtisol Ondřej Gregor Brzobohatý. Uznávaný český skladateľ, producent, spevák a multiinštrumentalista so slovenskými koreňmi zložil hudbu k celému filmu. "Som veľmi rád, že sa tvorcovia rozhodli zariskovať a vytvorili žánrový film, ktorý nemá v našich končinách práve tradíciu. O to viac ma práca na hudbe bavila a dovolil som sa pustiť do orchestrácií a zvuku, ktoré by som v iných českých filmoch asi sotva mohol využiť. Vzhľadom na to, že je film naozaj veľmi dobre natočený a plne ctí zásady svojho žánru, to bola veľká zábava," komentoval svoj najnovší filmový projekt.Producenti filmu upozorňujú, že pieseň Emmy Drobnej nie je ich kalkulom a promo aktivitou, ale je súčasťou dramatického motívu filmu: "Aby pieseň čo najlepšie zapadla do príbehu, vykonali autori hudby malé úpravy v jej aranžmáne, čím ju začlenili do hudobného konceptu filmu."Dokonalý nepriateľ sa nakrúcal od 5. októbra 2016 do 15. novembra 2017 v Bratislave, v Prahe a v Spišskej Magure. Slovenský triler v réžii českého tvorcu postaví diváka pred otázku - kde sa vlastne končí nebezpečne tenká hranica, za ktorou mu umelá inteligencia prestáva byť sluhom a začína byť pre neho hrozbou? Inteligentný dom v úlohe dokonalého spoločníka, naprogramovaný tak, aby sa staral o svoju majiteľku a splnil všetky jej túžby a potreby, sa nečakane obráti proti vlastnému stvoriteľovi. Alebo ho ovláda niekto ďalší?Karel Janák sa okrem réžie chopil aj scenára. Autorom námetu a spoluscenáristom snímky v produkcii spoločnosti Attack Film je Ľubomír Slivka. Kamera bola v rukách Martina Šáchu. Popri titulnej dvojici si vo filme zahrali Zuzana Porubjaková, Ondřej Malý, Ady Hajdu, Roman Luknár a ďalší. Producentmi filmu sú Katarína Vanžurová, Ľubomír Slivka a Tibor Búza, za českú stranu Ester Honysová, koproducentmi RTVS, ČT a Bohemia Motion Pictures.Slovenská distribučná premiéra snímky je naplánovaná na 16. augusta. 24hod.sk informovala za tvorcov filmu Adriána Čahojová.