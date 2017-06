Vo finále ME vo vodnom slalome skončili Škantárovci až na 9. mieste

Na snímke slovenskí reprezentanti Ladislav (vpravo) a Peter Škantárovci po finálovej jazde v kategórii C2 mužov na majstrovstvách Európy slalomárov na divokej vode v slovinskom Tacene 3. júna 2017. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Finálové výsledky



K1 muži: 1. Mateusz Polaczyk 83,06 (0), 2. Dariusz Popiela (obaja Poľ.) 83,63 (0), 3. Jiří Prskavec (ČR) 84,03 (0), ..., 8. Jakub Grigar 86,49 (0), 10. Andrej Málek (obaja SR) 86,82 (2)



C1 ženy: 1. Kimberley Woodsová (V. Brit.) 110,31 (2), 2. Tereza Fišerová (ČR) 112,90 (0), 3. Nadine Weratschnigová (Rak.) 116,19 (4)



C2: 1. Pierre Picco - Hugo Biso (Fr.) 98,22 (0), 2. Andrzej Brzezinski - Filip Brzezinski (Poľ.) 99,09 (0), 3. Jonáš Kašpar - Marek Šindler (ČR) 99,20 (0), ...9. Ladislav a Peter Škantárovci (SR) 102,10 (4)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Tacen 3. júna (TASR) - Na ME slalomárov na divokej vode v slovinskom Tacene aj po sobotňajších troch finálových disciplínach v individuálnych pretekoch majú v kolónke medailí Slováci nulu. Najviac sa čakalo od olympijských víťazov z Ria deblistov Škantárovcov, no skončili až na 9. mieste.V prvom sobotnom finále vládli Poliaci s dvojicou kajakárov Mateuszom Polaczykom a Dariuszom Popielom (+0,57), tretí skončil Čech Jiří Prskavec (+0,97). Zo slovenských kajakárov bol lepší na 8. mieste Jakub Grigar ((+3,43), 10. skončil Andrej Málek (+3,76).Finále kajakárov sa posunulo o 15 minút. V Tacene sa opäť rozpršalo, zdvihol sa aj silný vietor a celé preteky sprevádzal silný dážď. Ako prvý vyštartoval slovenský kajakár Andrej Málek. Na piatej bránke mu pribudli na časové konto dve trestné sekundy a mohli ho veľmi mrzieť. Ak by sa im vyhol, posunul by sa o tri miesta vpred. "" zamýšľal sa nad jazdou. "Piaty na OH v Riu Jakub Grigar mal dôvod na radosť i smútok, čiastočne skrotil doteraz neprajné pereje rieky Sáva, no s výsledkom sa úplne nestotožnil. "Deblisti Ladislav a Peter Škantárovci už v letnom slnečnom počasí obsadili vo finále až deviate miesto. S dvoma nedovolenými atakmi na bránkach sedem a šestnásť stratili na zlatých Francúzov Picca - Bisa 3,88 sekundy, takže si každý zrátal, že pri čistej jazde mohli byť zlatí. Strieborní skončili Poliaci Andrzej Brzezinski - Filip Brzezinski ((+0,87) a tretí Česi Jonáš Kašpar - Marek Šindler (+0,98)" skonštatoval Ladislav Škantár. "" myslí si Peter Škantár. "Peter Škantár označil finálovú trať za jednoduchšiu. "