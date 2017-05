Vo finále play off SBL si zmerajú sily Inter Bratislava a Komárno

Na archívnej snímke tréner basketbalistov Interu Bratislava Oliver Vidin. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Finále play off Eurovia SBL (hrá sa na štyri víťazstvá:



BK Inter Bratislava (2) - MBK Rieker COM-therm Komárno (5)



vzájomné zápasy: 88:78 (d), 74:88 (v), 90:89 (d), 78:65 (semifinále SP), 78:85 (v)

1. zápas (sobota 6. mája): Inter - Komárno

2. zápas (streda 10. mája): Komárno - Inter

3. zápas (sobota 13. mája): Inter - Komárno

4. zápas (streda 17. mája): Komárno - Inter

prípadný 5. zápas (sobota 20. mája): Inter - Komárno

prípadný 6. zápas (streda 24. mája): Komárno - Inter

prípadný 7. zápas (sobota 27. mája): Inter - Komárno



Prehľad majstrov SR:

1992/93 BK Davay Pezinok

1993/94 BC Prievidza

1994/95 BC Prievidza

1995/96 BK Inter Slovnaft Bratislava

1996/97 BK Slovakofarma Pezinok

1997/98 BK Slovakofarma Pezinok

1998/99 BK Slovakofarma Pezinok

1999/00 BK Slovakofarma Pezinok

2000/01 BK Slovakofarma Pezinok

2001/02 BK Slovakofarma Pezinok

2002/03 BK Chemosvit Svit

2003/04 E.S.O. Lučenec

2004/05 K-CERO SPU Nitra

2005/06 E.S.O. Lučenec

2006/07 Slávia TU Košice

2007/08 BC Skanska Pezinok

2008/09 BK AX SPU Nitra

2009/10 AB Cosmetics Pezinok

2010/11 BK Astrum Levice

2011/12 BC Prievidza

2012/13 BK Inter Incheba Bratislava

2013/14 BK Inter Incheba Bratislava

2014/15 MBK Rieker Com-therm Komárno

2015/16 BC Prievidza

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 5. mája (TASR) - Po dvojročnej odmlke sa do finále Eurovia Slovenskej basketbalovej ligy mužov (SBL) 2016/2017 prebojovali hráči BK Inter Bratislava. Ich súperom v boji o majstrovský titul bude aktuálny vicemajster MBK Rieker COM-therm Komárno. Úvodný zápas finálovej série je na programe v sobotu 6. mája o 18.00 h v bratislavskej Hant aréne."Žlto-čierni" sa rozhodli po dvoch semifinálových nezdaroch za sebou prebudovať mužstvo. Dopomôcť k dosiahnutiu najvyšších mét prišiel opäť na trénerskú stoličku Srb Oliver Vidin. Inter sa od úvodu držal na horných pozíciách tabuľky, počas celého priebehu základnej časti sa opieral hlavne o dobrú bilanciu pred vlastným publikom. Vonku zaznamenal deväť z celkových 11 prehier, čo napokon v tabuľke stačilo na druhú pozíciu. Široký a kvalitný káder však ukázal svoju silu v stretnutiach play off. Najskôr vyradili hladko 3:0 na zápasy družstvo Lučenca, v semifinále ukončili prievidzské nádeje na obhajobu titulu, keď zdolali tím z Hornej Nitry 4:1 na zápasy.Nad jeho finálovým súperom síce zvíťazil Inter vo všetkých tohtosezónnych zápasoch, ale jeho silu nemožno vzhľadom na výsledky v doterajšom priebehu play off podceniť.povedal pred finále tréner Interu Oliver Vidin.Série Interu s Komárnom vo vyraďovacej časti sú ozdobou už niekoľko sezón za sebou, spoločné finále si zopakujú po piatich rokoch. Vtedy sa radoval z triumfu bratislavský celok, keď zvíťazil 4:3 na zápasy.vyhlásil pivot Interu Radoslav Rančík.Komárno opäť raz obrátilo naruby všetky papierové predpoklady. Vzhľadom na početné zdravotné problémy počas sezóny a nabitý program zápasov, išli do play off napokon až z piatej pozície. V tejto fáze si už však počínali suverénne, v štvrťfinálovom krajskom derby triumfovali nad Levicami 3:1 na zápasy. Z hry vyradili aj víťaza základnej časti a Slovenského pohára KB Košice, v semifinále zvíťazili nad "býkmi" 4:2 na zápasy a opäť po roku sa predstavia vo finále.vyhlásil kormidelník Komárna Richard Ďuriš."Obuvníci" sa opäť opierajú hlavne o kolektívny výkon a tiež o domáce prostredie, v ktorom nenašli v tohtoročnom play off zatiaľ premožiteľa. Počas vyraďovacej časti stihli vybojovať aj historický triumf v nadnárodnom Alpsko-jadranskom pohári, keď vo finále zdolali slovinské Helios Suns Domžale. Proti Interu však nemôžu počítať so svojim kapitánom Sinišom Biličom, ktorý nedohral druhý finálový zápas s Domžale.