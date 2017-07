Vo finále trojskokanov Veszelka štvrtý, 5 cm od medaily

Na snímke slovenský trojskokan Tomáš Veszelka Foto: TASR/Lukáš Grinaj Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Finálové výsledky



muži



800 m: 1. Andreas Kramer (Švéd.) 1:48,15, 2. Daniel Rowden (V. Brit.) 1:48,16, 3. Marc Reuther (Nem.) 1:48,66



400 m prek.: 1. Karsten Warholm (Nór.) 48,37, 2. Dany Brand (Švajč.) 49,14, 3. Ludvy Vaillant (Fr.) 49,31



3000 m prek.: 1. Yohanes Chiappinelli 8:34,33, 2. Ahmed Abdelwahed (obaja Tal.) 8:37,02, 3. Jamaine Coleman (V. Brit.) 8:40,44



4x100 m: 1. Nemecko (Roger Gurski, Kai Köllmann, Philipp Trutenat, Daniel Hoffmann) 39,11, 2. V. Británia 39,11, 3. Fínsko 39,70



trojskok: 1. Nazim Babajev (Azerb.) 17,18, 2. Simo Lipsanen (Fín.) 17,14, 3. Max Hess (Nem.) 16,68, 4. Tomáš VESZELKA (SR) 16,63, 5. Can Ozüpek (Tur.) 16,10, 6. Oleksandr Malosilov (Ukr.) 15,99



disk: 1. Sven Martin Skagestad (Nór.) 61,00, 2. Alin Alexandru Firfirica (Rum.) 60,17, 3. Clemens Prüfer (Nem.) 60,08



10-boj: 1. Jiří Sýkora (ČR) 8084, 2. Fredrik Samuelsson (Švéd.) 8010, 3. Elmo Savola (Fín.) 7956



ženy



1500 m: 1. Konstanze Klosterhalfenová (Nem.) 4:10,30, 2. Sofia Ennaouiová 4:13,54, 3. Martyna Galantová (obe Poľ.) 4:17,91



5000 m: 1. Yasemin Canová (Tur.) 15:01,67, 2. Alina Rehová (Nem.) 15:10,57, 3. Sarah Lahtiová (Švéd.) 15:14,17



400 m prek.: 1. Arna Stefania Gudmundsdóttirová (Isl.) 56,37, 2. Aleksandra Gaworská (Poľ.) 56,94, 3. Margo Van Puyveldeová (Bel.) 57,12



4x100 m: 1. Španielsko (Paula Sevillová, Ane Petrirenová, Lara Gómezová, Cristina Larová) 43,96, 2. Francúzsko 44,06, 3. Švajčiarsko 44,07



diaľka: 1. Yanis Davidová (Fr.) 656, 2. Anna Bühlerová (Nem.) 650, 3. Maryna Bechová (Ukr.) 648



výška: 1. Julija Levčenková 196, 2. Iryna Heraščenková (obe Ukr.) 192, 3. Erika Furlaniová (Tal.) 186

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bydgoszcz 16. júla (TASR) - Trojskokan Tomáš Veszelka uzavrel účinkovanie 15-člennej slovenskej výpravy na 11. ME atlétov do 23 rokov 4. miestom, keď v poľskej Bydgoszczi utvoril vo finále výkonom 16,63 nový slovenský rekord tejto vekovej kategórie. Zvíťazil Azerbajdžanec Nazim Babajev so 17,18, druhý Fín Simo Lipsanen zaostal za ním so 17,14 len štyri cm, tretia priečka patrila Nemcovi Maxovi Hessovi so 16,68. V konečnej bilancii Slovákov žiaria dve medaily šprintéra Jána Volka, zlatá z dvojstovky a strieborná zo stovky, hneď za neho sa v úspešnosti zaradil Veszelka.Veszelka na základe papierových predpokladov mal nádej na jednu z medailí, aj keď podľa sezónnych maxím i kvalifikácie boli od neho výrazne lepší Nemec Hess, Azerbajdžan Babajev a Fín Lipsanen. Veszelkov kvalifikačný pokus 16,21, len 12 cm od osobného rekordu, ho však pred finále dobre naladil, minimálne tak ako pred dvoma rokmi, keď v estónskom Tallinne skončil najlepšie zo všetkých Slovákov na 5. mieste. Vtedy dopadol na vzdialenosť 16,31 a zlepšil slovenský rekord tento kategórie. Na štadióne Zdzislawa Krzyszkowiaka v Bydgoszczi však prekonal aj tieto méty.Dvadsaťdvaročný Veszelka z Dukly Banská Bystrica, zverenec trénera Radoslava Dubovského, si za minimálny cieľ určil finále s 5. miestom, no po kvalifikácii sa mu trochu málilo. Medailová výzva bola zreteľná, len sa poriadne trafiť do pokusu. Hneď na prvý raz sa mu to aj podarilo, jeho 16,63 v 1. sérii znamenalo nielen osobný rekord, ale aj zlepšenie národného rekordu do 23 rokov, s minimálnou podporou vetra +0,9. Veszelkova séria 16,63 - x - x - x - 16,56 - 0 už ďalšie zlepšenie nepriniesla, no pridal ešte výborný výkon 16,56. Skvelí boli aj jeho súperi, v druhej sérii Azerbajdžan Babajev dopadol na hodnotu európskeho najlepšieho výkonu roka 17,18 a činil sa aj Fín Lipsanen so 16,83 v prvej a s národným rekordom 17,14 v piatej. Len Nemec Hess zaostával za očakávaním. Veszelka si neustále udržiaval nádej na medailu, ktorá sa zmenšila po skoku Hessa vo 4. pokuse so 16,68. V konečnom dôsledku slovenského trojskokana delilo od vzácneho kovu len päť cm.