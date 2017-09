Vo finále US Open sa stretnú Keysová so Stephensovou

Americká tenistka Madison Keysová sa raduje po víťazstve proti Kaii Kanepiovej v semifinále dvojhry grandslamového tenisového turnaja US Open v New Yorku 6. septembra 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

ženy - dvojhra - semifinále:



Sloane Stephensová (USA) - Venus Williamsová (9-USA) 6:1, 0:6, 7:5



Madison Keysová (15-USA) - Coco Vandewegheová (20-USA) 6:1, 6:2

New York 8. septembra (TASR) - Americké tenistky Sloane Stephensová a Madison Keysová postúpili do finále ženskej dvojhry na grandslamovom US Open. V semifinále si nasadená pätnástka Keysová poradila s krajankou a dvadsiatkou turnaja Coco Vandewegheovou hladko 6:1 a 6:2. Nenasadená Stephensová vyradila deviatku Venus Williamsovú z USA po boji v troch setoch 6:1, 0:6 a 7:5.Veteránka Williamsová bola v dramatickom zápase, ktorý trval vyše dvoch hodín dve loptičky od víťazstva. Keysová zasa predviedla "one man show" a súperku z kurtu vyprevadila po 66 minútach, vrátane vlastného 7-minútového ošetrenia.Tridsaťsedemročná Venus Williamsová spravila množstvo nevynútených chýb, no i tak dvojnásobná šampiónka z Flushing Meadows tuho bojovala o postup. V druhom sete uštedrila súperke "kanára." Dvadsaťštyriročná Stephensová však na ňu v rozhodujúcom sete našla zbraň a vyhrala ho 7:5.