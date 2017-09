Vo finále záverečného 5. kola SP druhý singlista Slafkovský

Na snímke slovenský reprezentant Alexander Slafkovský. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Finálové výsledky

K1ž: 1. Ricarda Funková (Nem.) 96,82 (0), 2. Jessica Foxová (Austr.) 97,63 (0), 3. Maialen Chourrautová (Špan.) 98,15 (2), ...8. Jana Dukátová (SR) 104,02 (0)



Konečné hodnotenie SP: 1. Funková 350, 2. Foxová 286, 3. DUKÁTOVÁ 253, ...42. Elena Kaliská 30, 63. Eliška Mintálová 6, 71. Kristína Nevařilová 4, 73. Viktória orokocká (všetky SR) 4



C1m: 1. Benjamin Savšek (Slovin.) 94,12 (0), 2. Alexander SLAFKOVSKÝ (SR) 94,25 (2), 3. Martin Thomas (Fr.) 94,56 (0), ...v semifinále nepostúpili 13. Michal Martikán 98,58 (0), 17. Matej Beňuš 99,25 (2)



Konečné hodnotenie SP: 1. Sideris Tasiadis (Nem.) 322, 2. Savšek 283, 3. SLAFKOVSKÝ 249, 4. Beňuš 248, ...6. Martikán 204

Seu d'Urgell 10. septembra (TASR) - Vo finále záverečného 5. kola Svetového pohára slalomárov na divokej vode skončil v španielskom Seu d'Urgell slovenský singlista Alexander Slafkovský druhý. Zdolal ho jedine Slovinec Benjamin Savšek o 0,13 sekundy, tretí Francúz Martin Thomas stratil na víťaza 0,44 sekundy. V celkovom hodnotení SP pribudli do historickej bilancie slovenského slalomu dve tretie miesta zásluhou kajakárky Jany Dukátovej a Slafkovského.Slafkovský zvládol vo finále nástrahy trate takmer dokonale, jedine na 20. bránke si pripísal dve sekundy penalizácie. Práve táto strata ho však pripravila o víťazstvo, keďže Savšek ukázal čistú jazdu.Dukátovej sa v semifinále medzi 24 bránkami príliš nedarilo, obsadila až posledné postupové 10. miesto so štyrmi sekundami penalizácie a časom 103,95. Vo finále síce zajazdila čisto, no pomalšie so 104,02 a obsadila až 8. miesto.V singloch sa o účasť vo finále pripravil Matej Beňuš dotykom na 14. bránke, Michal Martikán zasa pomalšou jazdou najmä v strednej časti. Alexander Slafkovský postúpil do finále ako piaty najrýchlejší (96,73), v ňom sa výrazne zrýchlil a obsadil rovnakú druhú priečku ako pred týždňom v talianskom stredisku Ivrea. Pre Slafkovského je to už 21. umiestenie v SP na medailových stupňoch (6-9-6), pre slovenský vodný slalom 246-te (105-77-64).V celkovom hodnotení SP znamenala tretia priečka pre Dukátovú aj nepretržitú kontinuitu umiestení medzi najlepšími tromi od roku 2009, s kariérnou bilanciou desiatich medailových umiestení (4-2-4). Slafkovský ich nazbieral sedem (2-2-3), celkove slovenský slalom 67 (33-17-17). Prvýkrát sa však stalo, že od roku 1998 nestál v konečnom poradí SP na najvyššom piedestále ani jeden slovenský slalomár.