Vo finančnej gramotnosti sú slovenskí žiaci pod priemerom OECD

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. mája (TASR) – Slovenskí žiaci sú v oblasti finančnej gramotnosti pod priemerom krajín OECD. Vyplýva to z výsledkov štúdie PISA 2015, ktoré dnes zverejnilo ministerstvo školstva. Porovnateľný výkon ako žiaci SR dosiahli žiaci z Litvy. V rámci krajín OECD dosiahlo signifikantne nižší výkon ako Slovensko iba Čile.V porovnaní s testovaním PISA z roku 2012 slovenskí žiaci zaznamenali významný pokles výkonu a to o 25 bodov.dodalo ministerstvo.Zo štúdie PISA 2015 taktiež vyplýva, že v rizikovej skupine sa nachádza viac ako tretina (34,7 percenta) slovenských žiakov, čo je štatisticky významný nárast o 11,8 percenta oproti roku 2012. "" priblížil rezort školstva. Naopak, na top úrovni je 6,3 percenta žiakov. Ich podiel je však o 5,5 percenta nižší ako v priemere krajín OECD.Medzinárodné porovnanie vychádza z výsledkov skupiny 15 krajín sveta, ktoré sa v rámci štúdie PISA 2015 dobrovoľne rozhodli otestovať finančnú gramotnosť svojich 15-ročných žiakov. Túto skupinu tvorilo 10 krajín OECD: Austrália, Belgicko (flámska časť), Čile, Holandsko, Kanada, Poľsko, Slovenská republika, Španielsko, Spojené štáty americké, Taliansko a päť tzv. partnerských krajín: Brazília, Čína, Litva, Peru a Ruská federácia. Celkovo bolo otestovaných približne 53.000 žiakov sveta.Na testovaní sa po druhýkrát dobrovoľne zúčastnila aj Slovenská republika, ktorá finančnú gramotnosť 15-ročných žiakov otestovala na vybranej vzorke 1540 žiakov všetkých typoch škôl. Do testovania finančnej gramotnosti sa zapojilo 292 slovenských škôl. Testovanie PISA realizoval Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania v dňoch 20. –30. apríla 2015.