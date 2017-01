Vo francúzskej ľavici sa začína ostrý boj o prezidentskú kandidatúru

Americký minister zahraničných vecí John Kerry (uprostred) a francúzsky prezident Francois Hollande (vľavo) opúšťajú Elyzejský palác v Paríži po schôdzke diplomatov k situácii na Ukrajine do Elyzejského paláca v Paríži v stredu 5. marca 2014. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 2. januára (TASR) – S novým rokom sa začal aj ostrý boj uchádzačov z francúzskej socialistickej strany o prezidentský úrad. Len tri týždne zostávajú do primárok ľavice, z ktorých vzíde jediný stranícky kandidát. Jeho súperom bude kandidát pravice Francois Fillon, nacionalistka Marine Le Penová a v hre sú aj ďalšie mená.Tri týždne do straníckych primárok, veľa kandidátov, žiaden jasný favorit – tak to aktuálne vyzerá v tábore francúzskych socialistov. Hlavný súboj zvedú štyria z celkovo siedmych kandidátov: Benoit Hamon, Arnaud Montebourg, Vincent Peillon a Manuel Valls.Keďže Peillon a Valls sa zapojili do súboja o prezidentský úrad pomerne neskoro, francúzsky denník Le Monde očakáva ostrú kampaň. Pred prvým kolom primárok socialistickej strany naplánovaným na 22. januára čakajú uchádzačov o stranícku nomináciu tri televízne debaty.Na pravej strane politického spektra sa vlani stal víťazom primárok konzervatívec Francois Fillon, ktorý napriek očakávaniam zvíťazil vo vnútrostraníckom súperení nad Alainom Juppém. Práve Fillonovi najviac prajú prieskumy, ktoré predpovedajú jeho postup do druhého kola prezidentských volieb.Karty by mohol zamiešať bývalý francúzsky minister hospodárstva Emmanuel Macron. Pre ambíciu dostať sa do Elyzejského paláca odišiel z ministerského úradu aj zo socialistickej strany. Pred Vianocami sa v prieskume verejnej mienky stal najobľúbenejším francúzskym politikom.Nad prezidentskou kandidatúrou uvažuje aj predseda menšej pravicovej strany MoDem Francois Bayrou. Definitívne rozhodnutie by mal ohlásiť vo februári, informoval francúzsky denník Le Figaro.Prezidentské voľby vo Francúzsku sa uskutočnia v dvoch kolách; prvé kolo 23. apríla a druhé 7. mája. Väčšina doterajších prieskumov verejnej mienky do druhého kola posiela Francoisa Fillona spolu s líderkou Národného frontu Marine Le Penovou. Prognózy naznačujú, že z druhého kola by ako víťaz mal vyjsť s veľkým náskokom Fillon.(stály spravodajca TASR Juraj Hajko) rsc