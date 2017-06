Vo francúzskom meste Saint-Marcel oficiálne otvorili výstavu o SNP

Slovenské národné povstanie / SNP /. Nástup dobrovoľníkov z Baťovian / Partizánskeho /. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Saint-Marcel/Paríž/Bratislava 22. júna (TASR) - Položením kvetov k pamätníku príslušníkov francúzskeho odboja a prestrihnutím pásky v Múzeu bretónskeho odboja v meste Saint-Marcel v ňom dnes slávnostne otvorili výstavu o Slovenskom národnom povstaní (SNP).Na slávnostnej udalosti sa v bretónskom meste zúčastnili francúzski regionálni politici, riaditeľ Slovenského inštitútu v Paríži Dan Jurkovič, riaditeľ Múzea SNP v Banskej Bystrici Stanislav Mičev a ďalší hostia. Za výnimočnú udalosť počas slávnosti označil docent Alain Soubigou z Univerzity Paríž I (Université Paris I - La Sorbonne) príchod jedného z posledných žijúcich francúzskych partizánov, ktorí bojovali v SNP, Rogera Naela (91). Jeho účasť a hostí z francúzskej i slovenskej strany na otvorení výstavy dnes zo Saint-Marcel telefonicky pre TASR potvrdil Stanislav Mičev.uviedol Alain Soubigou v rozhovore pre TASR 15. júna, keď sa na niekoľko hodín zastavil v Bratislave počas návratu z Rumunska do Francúzska.konštatoval Soubigou a spresnil, že francúzski partizáni bojovali na ťažkom úseku pri Strečne.Výstava, ktorú pripravilo Múzeum SNP v Banskej Bystrici, pozostáva z 26 panelov vo francúzskom jazyku, ktoré sprítomňujú udalosti a etapy SNP, ako aj činnosť 200 francúzskych účastníkov odboja v Povstaní, povedal Soubigou.pripomenul. Francúzski príslušníci odboja tvorili súčasť Prvej československej partizánskej brigády M. R. Štefánika, velil im kapitán Georges Barazer de Lannurien (1915-1988) z bretónskeho mesta Roscoff. Skutočnosť, že kapitán de Lannurien pochádzal z Bretónska, je jedným z dôvodov, prečo je výstava inštalovaná v Saint-Marcel.uviedol Soubigou.Podľa neho návštevníkmi múzea sú tradiční hostia, ďalej turisti aj zo Spojeného kráľovstva a ďalšiu časť návštevníkov tvoria žiaci a študenti rôznych typov škôl. Do múzea prichádzajú aj s edukatívnym projektom, keďže učiteľ im pripraví dotazník, ktorý im rozdá pred vstupom do múzea a žiaci ho vyplňujú zábavnejšou a aktívnejšou formou počas návštevy.vyzdvihol v máji riaditeľ Slovenského inštitútu v Paríži Dan Jurkovič. Z francúzskeho pohľadu sa účasť francúzskych partizánov v SNP považuje za najväčší odboj francúzskych protifašistických síl mimo územia Francúzska, doplnil.Výstavu o SNP pre francúzsku verejnosť otvorili v Saint-Marcel 13. mája. Vtedy predniesol Alain Soubigou prednášku s názvomZároveň premietli dokumentárny film režiséra Dušana Hudeca o SNP z roku 2009.Expozícia potrvá do 28. októbra tohto roku. Od 4. novembra ju sprístupnia aj v meste Roscoff na severozápade Bretónska. Ide o rodné mesto veliteľa francúzskej jednotky v SNP Georgesa Barazera de Lannurien, v ňom je aj pochovaný.Múzeum bretónskeho odboja v Saint-Marcel a Múzeum SNP v Banskej Bystrici v roku 1988 uzavreli dohodu o partnerstve, o čom svedčí aj pamätná tabuľa na budove Múzea v Saint-Marcel. Partnerstvo uzatvorili za bretónsku inštitúciu Gilles Possémé a za Múzeum SNP Ján Stanislav, na tabuli je dátum 1. máj 1988.