Vo Francúzsku chytili muža podozrivého z incidentu na Hore sv. Michala

Na snímke policajti dozerajú po tom, ako bola svetoznáma turistická atrakcia Mont-Saint-Michel (Hora sv. Michala) preventívne evakuovaná v nedeľu 22. apríla 2018. Malý žulový ostrov s množstvom pamiatok bol evakuovaný po tom, čo tam ráno prišiel mladý muž a chcel predvádzať pouličné umenie. Dostal sa však do sporu s majiteľom jednej kaviarne, pred ktorým mal okolo 07.30 h povedať, že zabije policajta. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 23. apríla (TASR) - Francúzska polícia zadržala a vzala do väzby 36-ročného muža, ktorý zodpovedá popisu osoby hľadanej od nedele v súvislosti s nedeľným incidentom na ostrove Hora sv. Michala (Mont-Saint-Michel) pri pobreží Normandie.K zadržaniu podozrivého došlo v noci na pondelok v meste Caen, informoval v pondelok spravodajský portál France Info, ktorý sa odvolal na vyhlásenie miestneho veliteľstva žandarmérie.Malý žulový ostrov s množstvom pamiatok bol evakuovaný v nedeľu dopoludnia po tom, čo tam ráno prišiel mladý muž a chcel predvádzať pouličné umenie. Dostal sa však do sporu s majiteľom jednej kaviarne, pred ktorým údajne povedal, že zabije policajta. Muž ostrov opustil ešte pred príchodom polície.Polícia následne z preventívnych dôvodov nariadila evakuáciu tejto turistickej atrakcie a znovu ju sprístupnila o 13.30 h.Žandarméria vo svojom vyhlásení spresnila, že podozrivý muž bol zadržaných v Caen v nedeľu okolo 23.30 h SELČ. Následne naňho polícia uvalila väzbu. Muž je polícii známy, ale tajné služby o ňom neviedli spis kategórie S ako v prípade osôb podozrivých z islamistickej radikalizácie a sledovaných políciou.Prípad sa vyšetruje pre podozrenie z vyhrážania sa verejnému činiteľovi. Podozrivému v prípade uznania viny hrozí päť rokov väzenia.Hora sv. Michala je žulový, 80 metrov vysoký prílivový ostrov ležiaci v severozápadnom Francúzsku v rovnomennom zálive na pobreží Normandie. Nachádzajú sa tam početné historické pamiatky, ako kláštorný kostol z 11.–16. storočia, gotické kláštorné budovy a opevnenia z 13.–15. storočia.Ostrov, záliv a kláštor, ktoré sú od roku 1979 zapísané na Zozname svetového dedičstva UNESCO, navštívia každoročne státisíce turistov.V okolí sa dá pozorovať impozantné prírodné divadlo, keď rozdiel výšky morskej hladiny pri prílive a odlive býva približne 15 metrov, čo je najviac v Európe. Hora sv. Michala je tak buď obklopená tekutými pieskami, alebo morom. Pri odlive sa morské dno obnaží až do vzdialenosti 10-15 kilometrov od pobrežia.