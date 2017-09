Vo Francúzsku pokračovali demonštrácie proti reforme trhu práce

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 22. septembra (TASR) - Proti plánovanej reforme trhu práce demonštrovalo dnes vo Francúzsku najmenej 132.000 ľudí. Informáciu zverejnil vo večerných hodinách rezort vnútra v Paríži.Podľa organizátorov protestných akcií z ľavicovej odborovej ústredne CGT sa však na protestných akciách zúčastnili rádovo stovky tisícok demonštrantov.Iba pred necelými dvoma týždňami vyšlo v rovnakej súvislosti do ulíc 223.000 ľudí.Spomínanú reformu, ktorej prezentácia sa uskutočnila na sklonku augusta, by francúzska vláda mala schváliť už v piatok 22. septembra. Znalci pomerov ju považujú za "skúšku ohňom" pre francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona.Najvyšší predstaviteľ krajiny obhajoval tento zámer v Marseille pri evidentne neplánovanej pouličnej diskusii s občanmi.Na protesty voči reforme trhu práce zdôvodňovanej nedostatkom pracovných príležitosti a približne desaťpercentnou mierou nezamestnanosti vyzvala doteraz CGT ako jediná veľká odborová ústredňa. V nasledujúcich dňoch a týždňoch sa však v krajine ráta s ďalšími demonštráciami a blokádami.Reformu dnes ocenil Medzinárodný menový fond (MMF), podľa ktorého zotavovanie sa francúzskej ekonomiky naberá na intenzite a súčasný reformný program Macrona by mal dlhodobé vyhliadky Francúzska ešte zlepšiť.Predmetná reforma podľa MMF umožní zvýšenie konkurencieschopnosti firiem. Tú by mali posilniť aj plánované škrty v oblasti firemných daní.