Vo Francúzsku prijali prvého z prenasledovaných gejov v Čečensku

Paríž 31. mája (TASR) - Do Francúzska pricestoval tento týždeň prvý utečenec z radov čečenských homosexuálov. Informoval o tom prezident združenia SOS Homophobie Joël Deumier.Deumier vo vysielaní rozhlasovej stanice FranceInfo povedal, že čečenský gej pricestoval do Francúzska tento pondelok - v deň, keď sa uskutočnilo aj prijatie ruského prezidenta Vladimira Putina v zámku Versailles, kde sa stretol s novým francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom.Podľa Deumiera by vo Francúzsku v dohľadnom čase mali prijať ďalších utečencov z komunity čečenských gejov.uviedol.Macron na tlačovej konferencii, ktorá sa uskutočnila po rokovaní s Putinom, na otázku ohľadom údajného prenasledovania komunity LGBT v Čečensku odpovedal, že ruský prezident sľúbilRuské noviny Novaja Gazeta v apríli priniesli informácie, podľa ktorých čečenská polícia väznila a mučila miestnych gejov. Niekoľkí z nich túto brutalitu neprežili. Čečenské úrady odmietli už samotnú existenciu homosexuálov v republike. Ruské úrady nariadili prešetrenie vznesených podozrení, ktoré však podľa spomínaného denníka čečenskí predstavitelia sabotujú.Daumier vo vysielaní FranceInfo kritizoval Putina, ktorý nepravdivo tvrdí, že nariadil vyšetrovanie a deklaroval tiež, že v Čečensku nedochádza k prenasledovaniu ani zločinom na homosexuáloch.zdôraznil Daumier, ktorého organizácia sa francúzskym úradom zaručila, že spomínaný čečenský gej čelil vo svojej vlasti prenasledovaniu.Čečenský prezident Ramzan Kadyrov v reakcii na kritiku pozval v utorok Macrona a nemeckú kancelárku Angelu Merkelovú na návštevu tejto juhoruskej republiky, aby si osobne preverili, či sú pravdivé správy o mučení a zabíjaní tamojších gejov.