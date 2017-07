Vo Francúzsku schválili predĺženie výnimočný stavu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 6. júla (TASR) - Dolná komora francúzskeho parlamentu schválila dnes ďalšie polročné predĺženie výnimočného stavu, ktorý vo Francúzsku platí od teroristických útokov z 13. novembra 2015.Za návrh predĺžiť výnimočný stav - v poradí už šiestykrát - do 1. novembra hlasovalo 137 poslancov, 13 sa vyslovilo proti. Na hlasovaní sa zúčastnilo len 150 z 577 členov Národného zhromaždenia, informovala agentúra DPA.Prezident Emmanuel Macron prisľúbil, že pôjde už o posledné predĺženie výnimočného stavu. Vláda totiž očakáva, že už v priebehu jesene bude prijatý protiteroristický zákon, ktorý upraví aj záležitosti v súčasnosti pokrývané výnimočným stavom.Návrh protiteroristického zákona naráža na odpor viacerých ľudskoprávnych organizácií vrátane Amnesty International, Human Rights Watch či Ligy za ľudské práva.Horná komora francúzskeho parlamentu - Senát - odsúhlasila najnovšie predĺženie výnimočného stavu už v utorok. Ak by sa tak nestalo, mimoriadne opatrenia by prestali platiť 15. júla.Francúzsky minister vnútra Gérard Collomb obhajoval ďalšie predĺženie výnimočného stavu tým, že hrozba teroristických útokov vo Francúzsku zostáva stále