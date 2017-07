Vo Francúzsku sprevádzkovali dve trate pre TGV

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 1. júla (TASR) - Vo Francúzsku sa začala dnes prevádzka na tratiach pre superexpresy TGV, ktoré spájajú Paríž s mestom Bordeaux (department Gironde) na juhozápade a Rennes (department Ille-et Vilaine) na severozápade krajiny.Jazda z hlavného mesta do Bordeaux na pobreží Atlantiku sa skráti z 3:14 hodiny na 2:04 hodiny. Aj do Rennes sa začne cestovať súpravami TGV výraznejšie rýchlejšie.Kým na prvej jazde do Bordeaux boli predpoludním minister životného prostredia Nicolas Hulot a ministerka dopravy Elisabeth Bornová, na prvej jazde do Rennes sa popoludní zúčastnil prezident Emmanuel Macron.Klasické rýchliky zdolávali vzdialenosť medzi Parížom a Rennes viac ako dve hodiny, superexpres ju prejde za 1:25 hodiny.Na oboch tratiach sa začne pravidelná premávka v nedeľu (2.7.)