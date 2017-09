Vo Francúzsku sú voľby do hornej komory parlamentu

Francúzsky minister hospodárstva Emmanuel Macron (na archívnej fotografii) rezignoval 30. augusta 2016. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 24. septembra (TASR) - Vo Francúzsku sa dnes rozhoduje o obsadení 170 z 348 kresiel hornej komory parlamentu, informovala agentúra AP.O získanie čo najväčšieho počtu kresiel v dnes volenej polovici Senátu bojuje aj strana francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona Republika v pohybe (LREM). Agentúra AP upozornila, že Macronovej strane sa dnes v Senáte pravdepodobne nepodarí zopakovať víťazstvo, aké si zabezpečila v júnových voľbách do dolnej komory parlamentu.Podľa predvolebných prieskumov by si svoju pozíciu v 348 miestnom senáte mali upevniť konzervatívni Republikáni (LR). Macronova centristická strana LREM tak bude v Senáte na schvaľovanie prezidentových reforiem potrebovať spojencov.Senátorov nevolia voliči, ale ich zvolení zástupcovia (približne 75.000) vybraní zväčša z miestnych a regionálnych zastupiteľstiev, ktorí odovzdávajú svoje hlasy na radniciach po celej krajine.Polovica Senátu sa obmieňa každé tri roky. Senátori majú mandát na šesť rokov. Senát má v súčasnosti 348 poslancov.Výsledky senátnych volieb by mali byť známe dnes v noci.