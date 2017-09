Vo Francúzsku unikol trestu smrti, po 40 rokoch pôjde na slobodu

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 15. septembra (TASR) - Francúzske justičné orgány dnes rozhodli o podmienečnom prepustení muža, ktorého prípad sa pred 40 rokmi stal symbolom boja proti trestu smrti vo Francúzsku. Informovala o tom dnes agentúra AP.Patrick Henry bol odsúdený na doživotie za vraždu sedemročného chlapca spáchanú v roku 1976. Vo väzení si tento 64-ročný muž odpykal 40 rokov trestu a o prepustenie na slobodu požiadal v súvislosti so svojím ochorením. Henryho advokát spresnil, že jeho mandant trpí rakovinou.Prokuratúra oznámila, že vzhľadom na Henryho zdravotný stav sa proti rozhodnutiu súdu neodvolá.Ako oznámila Béatrice Angelelliová, prokurátorka mesta Melun v departemente Seine-et-Marne, Henryho by mohli z väzenia prepustiť už túto sobotu.Súdny proces s Henrym sa konal koncom 70. rokov a trestu smrti unikol vo veľkej miere vďaka svojmu advokátovi Robertovi Badinterovi, ktorý bol veľkým odporcom absolútneho trestu a neskôr sa - už ako minister spravodlivosti - zasadil sa za to, aby bol trest smrti vo Francúzsku zrušený. Stalo sa tak v roku 1981.Henry sa dlhé roky tešil povesti vzorného väzňa, čo v roku 2001 - po absolvovaní 25 rokov trestu - viedlo k jeho podmienečnému prepusteniu na slobodu. O rok neskôr ho však v Španielsku zadržali s 10 kilogramami marihuany, po čom nasledoval návrat do väzenia. Odvtedy Henry podal niekoľko žiadostí o podmienečné prepustenie na slobodu, ktoré však boli zamietané.Ako dnes napísali francúzske médiá, súd pri svojom rozhodovaní o jeho najnovšej žiadosti o prepustenie zobral do úvahyMartine Veysovej, ktorá Henryho vo väzení navštevovala a ktorá je ochotnáHenry pritom musí na slobode dodržať podmienky stanovené súdom: nesmie nadviazať kontakt so žalujúcou stranou vo svojom procese, nesmie navštíviť departement Aube, kde v mestečku Pont-Sainte-Marie svojho času uniesol sedemročného Philippa Bertranda a žiadal zaňho výkupné. Chlapca však zavraždil uškrtením. Telo dieťaťa sa potom našlo pod posteľou Henryho, ktorý sa v tom čase živil ako obchodný cestujúci.