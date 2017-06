Vo Francúzsku vrazil kamión do autobusu so školákmi

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Dunkerque 1. júna (TASR) - Pravdepodobne neprimeraná rýchlosť školského autobusu z Holandska bola príčinou jeho kolízie s kamiónom, do ktorého narazil zozadu na severe Francúzska.Ako vyplýva z údajov príslušnej prefektúry a lokálnych médií s odvolaním sa na riaditeľa predmetnej školy, vodič autobusu utrpel ťažké zranenia, 21 školákov a pedagógov zo vzdelávacieho zariadenia v okolí Eindhovenu skončilo so zraneniami v nemocnici, avšak nikto z poškodených nie je v ohrození života.Trieda školákov smerovala v čase nehody, ku ktorej došlo v skorých ranných hodinách na diaľnici pri Bourbourgu neďaleko Dunkerqueu, na výlet do Londýna.