Vo Francúzsku vzniklo v 4. kvartáli najviac nových firiem.Od roku 2010

Paríž 16. januára (TASR) - Francúzski podnikatelia v 4. kvartáli 2017 založili najviac nových firiem od roku 2010. Prírastok nových firiem sa zrýchlil najmä v 2. polovici minulého roka, ukázali údaje štatistického úradu Insee.Zrýchlenie tvorby nových podnikov po nástupe nového prezidenta Emmanuela Macrona do úradu vlani v máji, vzbudzuje dojem, že to môže súvisieť aj s jeho plánmi na podporu tzv. start-upov. Macron vyhlásil, že by chcel spraviť z Francúzska krajinu start-upov.Podľa Insee sa počet nových firiem vo Francúzsku v priebehu troch mesiacov do konca decembra 2017 zvýšil medziročne o 17 %, najstrmšie od roku 2010, po zmene zákonov, ktorá vytvorila špeciálne právne postavenie pre samostatne zárobkovo činné osoby.Doprava, sklady, realitný sektor a podpora podnikov boli odvetvia, v ktorých pribudlo najviac nových firiem.Ale aj 14,4-% prírastok nových výrobných podnikov ukazuje, že Francúzsko môže byť na dobrej ceste k zastaveniu dlhodobého poklesu priemyselnej produkcie.Macron, bývalý investičný bankár, si dal za cieľ podporiť podnikanie. Stanovil 30-% sadzbu dane na všetky kapitálové výnosy a ponúkol tiež poistenie v nezamestnanosti ľuďom, ktorí odídu z práce a začnú podnikať.Zriadil aj fond so štátnymi aktívami vo výške 10 miliárd eur, ktorý by mal vyčleniť 300 miliónov eur ročne na investície do prelomových technológií.