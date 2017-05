Vo Francúzsku začal platiť zákon zakazujúci príliš chudé modelky

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 6. mája (TASR) - Vo Francúzsku dnes vstúpil do platnosti zákon, ktorý zakazuje prezentáciu nezdravo chudých módnych modeliek. Tie budú odteraz potrebovať lekárske potvrdenie o celkovom fyzickom zdraví so špeciálnym dôrazom na index telesnej hmotnosti (BMI), informuje spravodajská stanica BBC.Francúzske ministerstvo zdravotníctva tvrdí, že cieľom tohto opatrenia je boj proti poruchám príjmu potravy a nedosiahnuteľným ideálom krásy. Predchádzajúca verzia návrhu tejto legislatívy požadovala pre modelky minimálny BMI, čo vyvolalo v tejto krajine módy protesty modelingových agentúr.Finálna verzia návrhu, ktorú parlament podporil v roku 2015, však umožňuje lekárom rozhodnúť, či nie je konkrétna modelka príliš chudá na verejnú prezentáciu, berúc do úvahy jej hmotnosť, vek a tvar tela. Zamestnávateľom, ktorí zákon porušia, bude hroziť pokuta do 75.000 eur a maximálne šesťmesačné väzenie.Od októbra začne platiť i nariadenie, podľa ktorého budú musieť byť digitálne alebo inak upravené fotografie modeliek označené výrazom(retušovaná snímka).uviedla vo svojom piatkovom vyhlásení francúzska ministerka zdravotníctva Marisol Touraineová, ktorú citujú miestne médiá.Podobné opatrenia zaviedli už aj iné krajiny vrátane Izraela, Španielska či Talianska. Anorexiou v súčasnosti trpí 30.000 až 40.000 obyvateľov Francúzska, z čoho až 90 percent tvoria ženy.