Vo Francúzsku zadržali ľudí napojených na pravicových extrémistov

Francúzska polícia, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 25. júna (TASR) - Francúzska polícia zatkla desať ľudí napojených na pravicové extrémistické kruhy v krajine pre podozrenie z plánovania teroristických útokov na moslimov. S odvolaním sa na francúzsku tlačovú agentúru AFP, pre ktorú to potvrdili tamojšie justičné zdroje, o tom v nedeľu večer informovala DPA.Francúzsky minister vnútra Gérard Collomb zatknutie týchto osôb, ktoré podľa neho boli "napojené na ultrapravicových (extrémistov)", potvrdil na sociálnej sieti Twitter. Zároveň poďakoval francúzskej tajnej službe DGSI, ktorá sa zapája do protiteroristických operácií v krajine.Podozrivých zatkli v sobotu večer v rámci policajných operácií, ktoré prebiehali na území Francúzska a na ostrove Korzika, spresnila AFP.Justičné zdroje informácie o plánovaných útokoch nezverejnili.Francúzske úrady sú v stave vysokej pohotovosti od série niekoľkých mimoriadne brutálnych teroristických útokov v krajine, ktoré si v rokoch 2015 a 2016 vyžiadali viac ako 230 životov. K zodpovednosti za väčšinu z nich sa prihlásila teroristická organizácia Islamský štát (IS).