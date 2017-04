Vo Francúzsku zadržali podozrivých z jesenného útoku na policajtov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 24. apríla (TASR) - Francúzska polícia dnes počas operácie v departemente Essonne zadržala šesť osôb podozrivých z účasti na útoku na príslušníkov polície z jesene roku 2016. Informoval o tom spravodajský portál France Info.Ako zdroj vysvetlil, dnešná akcia bola súčasťou vyšetrovania útoku na policajnú hliadku, ku ktorému došlo začiatkom októbra 2016 v meste Viry-Chatillon. Skupina asi 15 prevažne mladých ľudí vtedy podpálila dve policajné autá, ktoré sa nachádzali v blízkosti križovatky, kde počas červenej na semafore dochádzalo k útokom na stojace autá a k okrádanie ich posádok.Dvaja z policajtov počas incidentu utrpeli vážne zranenia. Jeden z nich mal rozsiahle popáleniny, takže ho lekári museli uviesť do umelého spánku.Táto udalosť vyvolala sériu protestných akcií príslušníkov polície, ktorí od vlády žiadali zabezpečiť dostatok prostriedkov na to, aby mohli riadne a bezpečne vykonávať svoje povolanie. Žiadali aj prísnejšie tresty pre páchateľov útokov na príslušníkov polície i zmenu v pravidlách o legitímnej obrane policajtov.V súvislosti s kauzou bolo doteraz obvinených už 17 ľudí, a to za pokus o vraždu verejných činiteľov a členstvo v organizovanej zločineckej skupine. Pätnásti z obvinených sú vo vyšetrovacej väzbe, dvoch vyšetrujú na slobode.