Vo Francúzsku zrušili zákaz bežného prezerania džihádistických webov

Ilustračné foto.

Paríž 10. februára (TASR) - Francúzska Ústavná rada zrušila dnes zákon trestajúci ľudí dvoma rokmi väzenia za opakované prezeranie extrémistických webových stránok, ktoré ukazujú zabíjanie alebo pokusy o zabíjanie osôb.Zákon nie je "", rozhodla Ústavná rada. Dodala, že úrady už majú celý rad opatrení, ktoré im umožňujú bojovať proti terorizmu a internetovému extrémizmu.Zákon, schválený vlani parlamentom napriek protichodnému odporúčaniu vlády, nebral do úvahy "" vo využívaní takýchto webových stránok a ani ich využívanie žurnalistami, vedcami či predstaviteľmi orgánov trestne stíhajúcimi takéto činy.Podľa Ústavnej rady zákon kriminalizoval bežné prezeranie takýchto webových stránok bez ohľadu na to, či má previnilec nejaký úmysel spáchať teroristický čin.To by mohlo viesť k spochybneniu legálnosti využívania určitých internetových služieb a legálnosti vyhľadávania informácií na internete, dodala Ústavná rada.Extrémistické skupiny, predovšetkým organizácia Islamský štát (IS), ktoré sa prihlásili k zodpovednosti za krvavé teroristické útoky v Paríži v roku 2015 a v Nice v roku 2016, do veľkej miery využívajú internet na šírenie svojej propagandy.Najmä IS sa stal smutne známym videami, ktoré zverejňoval na internete - využíval účinok šoku z brutálnych popráv väznených zajatcov, aby získal divákov pre svoje vyhrážky voči miestnym a medzinárodným nepriateľom.