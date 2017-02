Vo francúzskych prezidentských voľbách zrejme zvíťazí Emmanuel Macron

Na snímke Emmanuel Macron. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 1. februára (TASR) - Nezávislý centrista Emmanuel Macron je kandidátom, ktorý by s najväčšou pravdepodobnosťou zvíťazil v tohtoročných francúzskych prezidentských voľbách. Vyplýva to z dnes zverejnených výsledkov prieskumu, ktorý uskutočnila spoločnosť Elabe pre denník Les Échos.Výsledky ukazujú nárast voličskej podpory pre Macrona, ako aj kandidátku krajnej pravice Marine Le Penovú, kým nominant strany Republikáni Francois Fillon, ktorý viedol do minulého týždňa, čelí škandálu ohľadom fiktívneho zamestnania svojej manželky a do druhého kola by sa už podľa prieskumu nedostal.Podľa Elabe by sa Macron do druhého, rozhodujúceho kola volieb dostal so ziskom 22-23 percent a jeho súperkou by bola Le Penová so ziskom 26-27 percent. V samotnom druhom kole by Macron porazil Le Penovú so ziskom 65 percent. Ak by sa do druhého kola dostal Fillon, ten by Le Penovú porazil so ziskom 59 percent.Manželka Francoisa Fillona Penelope si údajne zarobila počas deviatich rokov v pozícii poslaneckej asistentky svojho manžela až 900.000 eur. Informoval o tom týždenník Le Canard enchainé, ktorý minulý týždeň uviedol, že Fillonová síce bola manželovou asistentkou, ale reálne žiadnu prácu nevykonávala.Prezidentské voľby vo Francúzsku sa uskutočnia v dvoch kolách 23. apríla a 7. mája.