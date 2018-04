Vo Frankfurte prebieha evakuácia 1400 ľudí. Pre nález leteckej bomby

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Frankfurt nad Mohanom 10. apríla (TASR) - Najmenej 1400 obyvateľov nemeckého mesta Frankfurt nad Mohanom musí v utorok večer opustiť bydliská v súvislosti so zneškodnením najmenej jednej bomby z bojov druhej svetovej vojny.Evakuácia môže trvať dlhšie, pretože pod prvou bombou o hmotnosti 50 kg, ktorú našli pri stavebných prácach v hĺbke asi 2,5 metra, sa podľa večernej informácie polície môže nachádzať ešte ďalšia. To však nie je ešte definitívne potvrdené. Jasné to bude až po zneškodnení prvej bomby. Zatiaľ preto nie je možné stanoviť ani približný čas návratu evakuovaných.Informácie priniesol Hesenský rozhlas (HR).So zneškodnením by pyrotechnici mali začať okolo polnoci.To by už tzv. uzavretá zóna v okruhu 400 metrov od miesta utorkového nálezu mala byť prázdna. Občania totiž majú byty opustiť do 22.00 h. Potom ešte zodpovední prehľadajú celú oblasť, či sa v nej niekto "nezabudol".Najväčšiu evakuáciu v povojnovej histórii východovestfálskeho mesta Paderborn zažilo viac ako 26.000 tamojších občanov z podobných dôvodov v nedeľu 8. apríla.