Vo Frankfurte predstavili štúdiu o vplyve brexitu na rozvoj mesta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Frankfurt nad Mohanom 27. augusta (TASR) - Po rozchode Veľkej Británie s EÚ a odchode tisícov bankových úradníkov z Londýna do Frankfurtu nad Mohanom sa očakáva, že centrum nemeckého a európskeho finančníctva zažije v nasledujúcich troch-štyroch rokoch silný rozvoj.Tím súkromnej Vysokej školy hospodárstva a manažmentu vo Vallendare (spolková krajina Porýnie-Falcko) vypracovali a tento týždeň predstavili verejnosti štúdiu o predpokladanom rozvoji Frankfurtu nad Mohanom.Výpočet postavili na odhade, že do mesta príde z Londýna okolo 10.000 bankových úradníkov. S každým novým pracovným miestom v banke sa spojí vznik 2,1 až 8,8 ďalších pracovných príležitostí. Ak bude prírastok bankových úradníkov podľa odhadu, v iných odvetviach v meste vznikne najmenej 21.300 až 34.100 pracovných príležitostí. V regióne by ich mohlo pribudnúť 35.900 až 87.700.Vedúci štúdie Lutz Johanning, profesor pre empirický výskum kapitálového trhu, hovoril o optimistickom i zdržanlivom odhade.Tím vypočítal aj rast príjmov, tržieb a daní remeselníkov vo Frankfurte. Podľa konzervatívneho odhadu by mohli dosiahnuť 136 miliónov eur, v lepšom prípade by mali byť 191 miliónov eur ročne.Podnet na vypracovanie štúdie dal úrad Frankfurt Main Finance. Jeho konateľ Hubertus Väth na predstavení štúdie povedal, že prírastok pracovných miest bude prínosom pre mesto a región. Súčasne bude výzvou, ako záležitosť uchopiť a primerane realizovať. Proces označil za „bolesti rastu“ mesta.Štúdia má pomôcť tomu, aby sa už teraz odhadlo, čo mesto a región čaká a ako má na to primerane reagovať.Vo Frankfurte však vzrastie aj počet informatikov, počítačových expertov, programátorov. Šéf nemenovanej agentúry sprostredkujúcej pracovníkov uviedol, že výrazne stúpa počet indických informatikov, ktorí sa uchádzajú o pracovné ponuky v meste nad Mohanom. Tento trend sa dáva do súvislosti s dôsledkami brexitu.Nové pracovné miesta vzniknú v oblastí nehnuteľností, dopravy, opráv automobilov, logistike, zdravotníctve, obchode a podobne.Pri projektovaní a výstavbe krajinskej železnice k frankfurtskému letisku sa už počítalo s rastom pracovných miest.Už predtým rozhodnutie o umiestnení Európskej centrálnej banky vo Frankfurte a vytvorení pracovných miest v nej viedlo k podstatnej zmene viacerých mestských štvrtí.