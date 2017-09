Vo Frankfurte sa začala výstava automobilov s 228 svetovými premiérami

Stánok automobilky Ferrari na Medzinárodnom autosalóne (IAA) vo Frankfurte nad Mohanom počas prvého mediálneho dňa 12. septembra 2017. Foto: TASR/AP Stánok automobilky Ferrari na Medzinárodnom autosalóne (IAA) vo Frankfurte nad Mohanom počas prvého mediálneho dňa 12. septembra 2017. Foto: TASR/AP

Frankfurt nad Mohanom 12. septembra (TASR) - Vo Frankfurte nad Mohanom sa začala Medzinárodná automobilová výstava (IAA). Prejavuje sa na nej reakcia na škandál dieselgate. Vypukol presne pred dvoma rokmi.Americké úrady v septembri 2015 oznámili, že autá Volkswagenu (VW) s dieselovým motorom majú počítačový program, ktorý počas technickej kontroly udáva nižší obsah škodlivín vo výfukových plynoch.Za prítomnosti nemeckej kancelárky Angely Merkelovej sa dnes začala výstava, na ktorej sa predstavuje 994 výrobcov vozidiel a príslušenstva k nim. Až 228 modelov uvidia návštevníci po prvý raz.Budúcnosťou sú však autá s elektrickým pohonom.Volkswagen investuje do ich vývoja najmenej 20 miliárd eur. A paleta týchto modelov v roku 2025 bude viac ako 80-členná. Mníchovský koncern BMW chce konkurovať americkej Tesle elektrickým kupé s dojazdom 600 km. Daimler vystavuje malý elektrický model Smart. Od roku 2020 ho bude v Európe a v Spojených štátoch predávať len s elektrickým pohonom.BMW plánuje, že do roku 2025 bude mať vo svojom sortimente 12 modelov s elektrickým motorom.Nemecké automobilky neplánujú skončiť výrobu vozidiel so spaľovacím motorom. Predseda správnej rady VW Hans Dieter Pötsch povedal že nová generácia dieselových motorov bude čistá a výkonnejšia.