Vo futbale Žilina zdolala Zlaté Moravce-Vráble o dva góly

Na snímke vľavo Juraj Chvátal (Žilina) a Mateus de Oliveira (Zlaté Moravce) počas zápasu 14. kola Fortuna ligy MŠK Žilina - FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble v Žiline 28. októbra 2017. Foto: TASR/Erika Ďurčová Foto: TASR/Erika Ďurčová

MŠK Žilina – FC ViOn Zlaté Moravce–Vráble 2:0 (1:0)



Góly: 14. Káčer (z 11 m), 89. Mráz. Rozhodovali: Vlk - Ádám, Perát, ŽK: Chvátal, Káčer, Cociuc - Karlík, Gešnábel, Sládek, 2121 divákov



Zostavy a striedania:



Žilina: Volešák – Chvátal, Kaša, Hancko, Holúbek – Diaz – Káčer, Škvarka (79. Cociuc) – Špalek (65. Otubanjo), Mráz, Jánošík (90.+ Polievka)



Zlaté Moravce-Vráble: P. Kováč – Dobrotka, Karlík, Horník, Chren – Bariš (82. R. Baggio) – Záhumenský, Gešnábel (46. Sládek), Mateus, Ewerton – Urgela

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Žilina 28. októbra (TASR) -Úvodný zápas 14. kola najvyššej súťaže veľa futbalovej kvality v studenom a daždivom počasí uzimeným tribúnam neponúkol. Nezáživný futbal bez vzruchu pred oboma bránami narušila až situácia v 13. min., keď Špalek po kontakte s Chrenom v 16-tke spadol a rozhodca Vlk prísne ukázal na biely bod. Naň si loptu postavil Káčer a poslal ju s istotou do ľavého dolného rohu Kováčovej brány. Slabé predstavenie pre riedko obsadené tribúny pokračovalo aj naďalej, do 25. min. vystrelili oba tímy spolu iba trikrát do priestoru brány, alebo mimo nej. Pár svetlých momentov predviedli o niečo lepší domáci do záveru polčasu, ale strela Holúbka i ďalších Žilinčanov skončili mimo troch žrdí.Druhé dejstvo začal majster o niečo svižnejšie. V 48. min. posunul Káčer loptu napravo na Špaleka, ten hľadal dobre centrom pred bránou Mráza, ale pred najlepším strelcom šošonov stihol loptu upratať do rukavíc Kováč. O štyri minúty mohol pridať druhý gól Žiliny kapitán Škvarka, no jeho strela trafila iba do ľavej spojnice brány ViOn-u. Žilinčania získavali čoraz väčšiu územnú prevahu, v 67. min. dobrá Káčerova strela vyprášila rukavice Kováča a v 72. min. zase Hanckov pokus spoza šestnástky Kováč rukami tečoval nad bránu. Poslednú desaťminútovku začali domáci výbornými príležitosťami Holúbka, ktorý krížnou strelou minul tesne ľavú žrď a dvoma pokusmi Cociuca, ktoré však obrana hostí zblokovala. ViOn vpredu riskoval, majster hral na brejky, ale Cociuc a po ňom Otubanjo zahodili možnosti rozhodnúť. Definitívne rozuzlenie zápasu dal až v 89. min. Mráz, keď Cociucov center obranca hostí sklepol pred Kováčom iba pred kanoniera domácich, a ten pohodlne skóroval.