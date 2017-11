Vo futbalovej nominácii Anglicka na Nemecko a Brazíliu trio nováčikov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Nominácia Anglicka na prípravné súboje s Nemeckom a Brazíliou:



Brankári: Joe Hart (West Ham), Jack Butland (Stoke City), Jordan Pickford (Everton)

Obrancovia: Phil Jones (Manchester United), Ryan Bertrand (Southampton), Gary Cahill (Chelsea), Joe Gomez (Liverpool), Harry Maguire (Leicester City), Danny Rose (Tottenham), John Stones (Manchester City), Kieran Trippier (Tottenham), Kyle Walker (Manchester City)

Stredopoliari: Dele Alli (Tottenham), Fabian Delph (Manchester City), Raheem Sterling (Manchester City), Eric Dier (Tottenham), Jordan Henderson (Liverpool), Jesse Lingard (Manchester United), Ruben Loftus-Cheek (Crystal Palace), Harry Winks (Tottenham), Ashley Young (Manchester United)

Útočníci: Harry Kane (Tottenham), Marcus Rashford (Manchester United), Jamie Vardy (Leicester City), Tammy Abraham (Swansea City)

Londýn 2. novembra (TASR) - V nominácii anglickej futbalovej reprezentácie na prípravné zápasy proti Nemecku a Brazílii figurujú traja nováčikovia. Premiérové pozvánky do národného tímu dostali Tammy Abraham, Ruben Loftus-Cheek a Joe Gomez.Dvadsaťročný útočník Chelsea Abraham, ktorý je momentálne na hosťovaní v Swansea, má na konte len 12 štartov v Premier League. O rok starší stredopoliar Loftus-Cheek je takisto hráčom "The Blues", ale v tejto sezóne hosťuje v Crystal Palace. Dvadsaťročný obranca Gomez si nomináciu vyslúžil za spoľahlivé výkony v drese FC Liverpool.Angličania si zabezpečili priamy postup na budúcoročný svetový šampionát do Ruska, keď sa stali víťazmi "slovenskej" skupiny. V príprave na MS 2018 sa stretnú v dvoch dueloch na domácej pôde vo Wembley proti Nemecku (10. novembra) a Brazílii (14. novembra).