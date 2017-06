Vo futbalovom Trenčíne krátka príprava, ale jasná vízia do budúcnosti

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Erika Ďurčová Foto: TASR/Erika Ďurčová

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trenčín 22. júna (TASR) - Futbalistov AS Trenčín čaká už o týždeň prvé predkolo Európskej ligy UEFA 2017/2018 proti gruzínskemu tímu Torpedo Kutaisi. Aj preto mali zverenci trénera Martina Ševelu kratšiu prestávku ako väčšina hráčov v ostatných slovenských kluboch.Trenčín sa v pohárovej Európe predstaví už piatykrát za sebou.uviedol na štvrtkovej tlačovej konferencii generálny manažér klubu Róbert Rybníček.V prípade postupu do druhého predkola by sa však Trenčania opäť museli sťahovať, pretože ich štadión nespĺňa podmienky UEFA a funkcionári AS mali čo robiť, aby presvedčili predstaviteľov európskej federácie aspoň na jednu výnimku. V ďalšej fáze EL by mal Trenčín hrať v Myjave. V AS však momentálne finišujú s prípravami na stavbu nového štadióna, vďaka čomu chcú napomôcť k výchove mladých talentov." tvrdí Rybníček. K dispozícii budú onedlho tri nové plochy s umelou trávou, ktoré by mali odbremeniť hlavné ihrisko, kde trénujú všetky kategórie. Potom by sa malo čoskoro začať už aj s výstavbou nového stánku.Počas krátkej prípravy sa Trenčania tento týždeň stretli s Maccabi Tel Aviv (1:1) a MŠK Žilina (6:3), predtým si hráči užívali voľno.uviedol tréner AS Martin Ševela. Oba zápasy odohrali aj hráči, ktorí boli v Trenčíne na skúške, priestor dostali aj mladí.Ciele majú Trenčania vysoké, aj keď kormidelník AS krotí všetky prehnané nároky. Mužstvo chce ísť postupne od zápasu k zápasu.Napriek tomu, že hráči si veľa voľna neužili, je nálada v kabíne výborná. Potvrdil to kapitán mužstva Peter Kleščík:Trenčanom budú v prvom zápase predkola EL chýbať Rangelo Janga, ktorý je s reprezentáciou Curacaa na Karibskom pohári, spolu s ním nemôže Ševela rátať ani s reprezentantmi do 21 rokov Adriánom Chovanom a Lukášom Skovajsom. Naplánované sú aj príchody, ktoré by mali doplniť stredovú formáciu a útok. Prísť by mali z osvedčených zdrojov nigérijských akadémií. Do novej sezóny vstúpi štvrtý najlepší tím z predchádzajúcej sezóny v nových dresoch, ale bez názvu generálneho sponzora na prsiach. Toho manažment trpezlivo zháňa.