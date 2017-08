Vo švajčiarskom Locarne sa začal 70. ročník filmového festivalu

Marco Solari, prezident medzinárodného filmového festivalu v Locarne. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Locarno 2. augusta (TASR) - Projekciou drámy francúzskej filmárky Noémie Lvovskej s názvom Demain et tous les autres jours (Zajtra a každý ďalší deň) sa dnes večer začal jubilejný 70. ročník Medzinárodného filmového festivalu vo švajčiarskom Locarne, ktorý s okamžitou platnosťou nesie nový názov - Locarnský festival.Na podujatí, ktoré potrvá do 12. augusta, premietnu viac ako 300 celovečerných, krátkometrážnych a dokumentárnych filmov vo viacerých súťažných i mimosúťažných sekciách.O hlavnú trofej podujatia - Zlatého leoparda - budú súťažiť tvorcovia 18 filmov vrátane Američanov Travisa Wilkersona (Did You Wonder Who Fired the Gun?) a Johna Carrolla Lyncha (Lucky), Taliana Germana Maccioniho (Asteroids), Francúza Sergea Bozona (Madame Hyde) alebo čínskeho filmára Wang Binga (Mrs. Fang).Medzinárodnej porote, ktorá rozhodne o laureátoch hlavnej súťaže, predsedá tentoraz francúzsky filmár Olivier Assayas.V duchu snahy vedenia prehliadky o jej vyváženosť sa počas festivalových dní stretnú v Locarne mnohí talentovaní tvorcovia s renomovanými hviezdami svetovej kinematografie. Organizátori tu totiž očakávajú okrem iných aj hercov ako Adrien Brody, Fanny Ardantová, Glen Closeová či Charlize Theronová.Najväčšími ťahákmi festivalového programu budú zrejme aj v tomto roku večerné projekcie pod holým nebom na hlavnom námestí mesta Piazza Grande, kde hľadisko pojme 8000 divákov. Tu prezentované filmy síce nepatria medzi súťažné, avšak môžu získať cenu publika.Laureáti čestných ocenení festivalu sú už známi.Americký režisér Todd Haynes (56) si v dejisku prehliadky prevezme čestného Zlatého leoparda za celoživotné dielo.Organizátori festivalu však avizovali aj ocenenia iných hviezd svetovej kinematografie, tak napríklad amerického oscarového herca Adriena Brodyho, jeho francúzskeho kolegu Mathieu Kassovitza, ktorý je i úspešným scenáristom a režisérom, či švajčiarskeho producenta ocenených filmov ako Elle alebo Toni Erdmann - Michela Merkta, francúzskeho režiséra Jeana-Marieho Strauba i jeho krajanky Vanessy Paradisovej.