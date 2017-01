Vo Švajčiarsku sa koná 39. ročník festivalu teplovzdušných balónov

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Photo Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Photo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Chateau-d'Oex 23. januára (TASR) - Vo švajčiarskom Chateau-d'Oex sa uplynulú sobotu začal 39. ročník medzinárodného festivalu teplovzdušných balónov. Zúčastňuje sa na ňom 70 pilotov. Festival potrvá celý tento týždeň.Na rozdiel od viacerých uplynulých ročníkov sa tento rok očakávajú veľmi priaznivé a stabilné poveternostné podmienky - v oblasti má byť jasno a slnečno, takže ani jeden z naplánovaných bodov festivalu zrejme nebude musieť byť zrušený.Diváci sa tak budú môcť zúčastniť na rôznych prehliadkach letov balónov a vyskúšať si aj samotný let. Stredajší program bude venovaný najmä deťom.Dnes je na programe ochutnávka vín v letiacom balóne. Podľa organizátorov ide o prvý podobný pokus a malo by ísť o jedinečnú skúsenosť, v rámci ktorej by záujemcovia mali počas letu do výšky 1000 metrov za pomoci enológov odhaliť, ako sa so stúpaním balónu menia chute vín.V rámci festivalu sa tento piatok uskutoční aj večerné predstavenie Night Glow, čo je balónová šou spojená s hudbou a ilumináciou.