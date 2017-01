Vo Švajčiarsku sa možno našla nová fotografia Fryderyka Chopina

Skladateľ a klavírista Fryderyk Franciszek Chopin. Foto: TASR Foto: TASR

Varšava 20. januára (TASR) - Dosiaľ neznáma fotografia poľského hudobného skladateľa a klaviristu Fryderyka Chopina sa možno našla vo Švajčiarsku. Oznámil to vo štvrtok poľský kultúrny inštitút vo Francúzsku.Pokiaľ by sa potvrdila pravosť tohto nálezu, išlo by len o druhú originálnu fotografiu tohto klavírneho virtuóza, ktorý zomrel v roku 1849 v Paríži.Fotografiu našiel v súkromnej zbierke švajčiarsky fyzik a nadšenec Alain Kohler spolupracujúci s francúzskym novinárom Gillesom Bencimonom, napísal na svojom webe poľský inštitút.Kohler pre agentúru AP uviedol, že dagerotypia so Chopinovým portrétom sa našla vo Švajčiarsku. Pravosť nájdenej dagerotypie teraz preveria bádatelia.Čiernobiela fotografia zachytáva muža s výrazným nosom, plnými ústami a úzkou tvárou, podobná jedinému známemu portrétu tohto skladateľa.