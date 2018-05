Vo švajčiarskych Alpách zahynuli štyria lyžiari, ďalší bojujú o život

Ilustračné foto. Foto: TASR - Vladimír Benko/MVSR Foto: TASR - Vladimír Benko/MVSR

Ženeva 1. mája (TASR) - Štyria lyžiari zahynuli a piati ďalší sú vo vážnom stave po tom, ako ich nepriaznivé počasie prinútilo prečkať noc pod holým nebom vo švajčiarskych Alpách. Skupina uviazla v lokalite hory Pigne d'Arolla na švajčiarsko-talianskom pomedzí, informovala v pondelok agentúra Reuters.Podľa polície kantónu Valais záchranári našli celkovo 14 osôb, z ktorých niektorí trpeli na podchladenie, zatiaľ čo jeden človek pravdepodobne zahynul následkom pádu. Lyžiarov vrtuľníkom previezli do miestnych nemocníc, medzičasom však zomreli ďalší traja. Turisti pochádzali z Francúzka, Nemecka a Talianska.Lyžiarov zdržala neočakávaná snežná búrka. Lyžiari vyrazili v nedeľu z chaty Dix po trase známej ako Serpentína a smerovali do chaty Vignettes v nadmorskej výške viac než 3000 metrov, kde mali prespať. Keď sa lyžiari nedostavili, správca tejto chaty vyslal v pondelok skoro ráno núdzové volanie horskej záchrannej službe.Lyžiari, ktorí sa nachádzali vo vážnom stave, boli z desaťčlennej skupiny, zatiaľ čo štvorica zahynuvších pochádzala zo samostatnej formácie. Do pátracej operácie sa zapojilo sedem vrtuľníkov. Podľa miestnej polície lyžiarov prekvapilo prudké zhoršenie poveternostných podmienok.Príslušné úrady podnikajú všetky potrebné kroky na identifikáciu obetí a skontaktovanie ich rodín. Nešťastie je posledným zo série incidentov, ktoré sa počas uplynulých týždňov odohrali vo švajčiarskych Alpách.Od začiatku apríla je nezvestný nemecký miliardár Karl-Erivan Haub, ktorý sa sám vydal lyžovať. Podľa svedkov ho naposledy videli, ako vystupuje z lanovky pod Malým Matterhornom. Koncom marca zahynula trojica španielskych skialpinistov po tom, ako ich v lokalite Fiescheralp zasiahla lavína.