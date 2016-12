Vo Švédsku odsúdili tínedžerov za znásilnenie neplnoletej Afganky

ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Nával uchádzačov o azyl vyvolal v krajine debatu o migrácii

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Štokholm 30. decembra (TASR) - Švédsky súd odsúdil dnes päť afganských tínedžerov za znásilnenie neplnoletej Afganky, ale zamietol žiadosť prokurátora, aby tínedžerov po odpykaní trestov deportovali.Všetci obžalovaní aj obeť boli neplnoleté osoby bez sprievodu dospelého, ktorí požiadali vo Švédsku o azyl.Štyria z piatich tínedžerov dostali jeden rok a tri mesiace väzenia v zariadení pre mladistvých. Piaty odsúdený, 16-ročný chlapec, dostal trest 13 mesiacov za mrežami. Verdikty vyhlásil okresný súd v meste Uppsala severne od metropoly Štokholm.Odsúdili ich za to, že koncom októbra násilím odviedli obeť, ktorá bola vo veku pod 15 rokov, do zalesnenej oblasti na okraji Uppsaly a tam ju znásilnili. Časť priebehu napadnutia, počas ktorého obeť páchatelia aj zbili, si nakrútili na mobilný telefón. Dievča tiež ohrozovali nožom.Piatim odsúdeným nariadili zaplatiť odškodné 250.000 švédskych korún (26.400 eur) obeti, ktorej totožnosť súd nezverejnil, aby ju chránil.Odsúdení pred napadnutím konzumovali alkohol a niekoľkí z nich uviedli, že boli príliš opití a incident si nepamätajú. Motív útoku nie je jasný.Súd podľa svojho vyhlásenia vzal do úvahy skutočnosť, že všetci piati páchatelia boli vo veku do 18 rokov a že bezpečnostná situácia v Afganistane sa zhoršila, preto zamietol žiadosť prokurátora o deportáciu odsúdených.Švédsko zaregistrovalo v roku 2015 rekordných 163.000 žiadostí o azyl, vrátane 34.500 žiadostí neplnoletých osôb bez sprievodu dospelého - väčšinu osôb z tejto kategórie tvorili Afganci.Švédsko odvtedy sprísnilo pohraničné kontroly, podpísalo s Kábulom dohodu o navracaní migrantov do vlasti a presunulo svoju pozornosť na začleňovanie prichádzajúcich do spoločnosti.Celkový počet žiadateľov o azyl v období od januára do novembra prudko klesol na takmer 27.000, oznámil Švédsky úrad pre migráciu.