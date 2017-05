Vo Švédsku zastavili vyšetrovanie Assangea obvineného zo znásilnenia

Zakladateľ WikiLeaks Julian Assange. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Štokholm 19. mája (TASR) - Švédska prokuratúra zastavila vyšetrovanie zakladateľa spoločnosti WikiLeaks Juliana Assangea obvineného zo znásilnenia. Informovala o tom dnes agentúra DPA.Assange (45) sa od roku 2012 skrýva na ekvádorskej ambasáde v Londýne, keďže mu hrozí vydanie do Švédska pre údajné znásilnenie. On sám všetky obvinenia popiera.Zakladateľ medzinárodnej neziskovej organizácie, ktorá zverejňuje citlivé informácie vlád a organizácií z anonymných zdrojov sa totiž obáva, že by zo Švédska mohol byť vydaný do USA. Tam mu hrozí exemplárny trest kvôli rozsiahlemu úniku utajovaných dokumentov.