Vo svete pokračujú protestné pochody za posilnenie práv žien

Pochod žien v Chicagu, 20. januára 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 21. januára (TASR) - Ani dážď so snehom neodradil v nedeľu tisícky Londýnčanov od účasti na proteste za práva žien, informovala agentúra AP. Obyvatelia britskej metropoly sa takýmto spôsobom pridali k celosvetovým protestným pochodom žien pri príležitosti prvého výročia od nástupu Donalda Trumpa do funkcie prezidenta USA.Demonštranti sa zhromaždili pred úradom britskej premiérky Theresy Mayovej s transparentmi, na ktorých mali nápisy ako "We Are Powerful" či "Time's Up". Prostredníctvom tohto zhromaždenia chceli vyjadriť solidaritu so ženami po celom svete a podporiť ich kampaň za dosiahnutie rovnocennosti, spravodlivosti a ukončenie obťažovania.Veľká protestná ženská demonštrácia sa v nedeľu uskutočnila aj v mnohých mestách Austrálie vrátane Sydney, Melbourne či Brisbane.Masové pochody za posilnenie práv žien sa v Spojených štátoch i iných metropolách konali už aj v sobotu.Séria medzinárodných podujatí prebieha v čase veľkých zmien v Hollywoode v oblasti rovnosti pohlaví a v čase iniciatív ako Me Too či Time's Up, poukazujúcich na problematiku sexuálneho obťažovania a potrebu zmeny v oblastiach zábavného priemyslu, politiky, médií, ale aj iných.