Vo Svidníku pripravujú podmienky na individuálnu bytovú výstavbu

Svidník 19. januára (TASR) – Svidnícky primátor Ján Holodňák hodnotí polovicu volebného obdobia ako čas, kedy sa podarilo zrealizovať dôležité investičné akcie v prospech občanov mesta. Za najdôležitejšie považuje výstavbu bytov, rekonštrukciu komunikácií a zníženie energetickej náročnosti verejného osvetlenia.Mesto vlani v jeseni odovzdalo do užívania bytový blok B6 s 33 bytmi, v jeho okolí postavili aj takmer 60 parkovacích miest a detské ihrisko. V kolaudačnom konaní sú dva bytové domy nižšieho štandardu B, C na Festivalovej ulici s 56 bytovými jednotkami. Preinvestovalo sa celkom štyri milióny eur a v meste vzniklo bezmála 90 nájomných bytov. Na výstavbu bytoviek poskytlo dotáciu ministerstvo výstavby a mesto získalo úver zo štátneho fondu rozvoja bývania.V jarných mesiacoch tohto roku začne druhá etapa individuálnej bytovej výstavby, nové domy si chce postaviť 12 rodín. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., pripravuje aj ďalšiu lokalitu na individuálnu bytovú výstavbu, kde by v budúcnosti mohlo vyrásť 60 nových rodinných domov.„Vzhľadom k tomu, že evidujeme zvýšený záujem o nové nájomné byty, máme veľkú ambíciu v bytovej výstavbe nájomných bytov pokračovať, a to výstavbou bytového domu B7 na Karpatskej ulici. Rekonštruovať chceme aj bývalý internát Stredného odborného učilišťa strojárskeho na Ulici Sovietskych hrdinov, čím by v našom meste pribudli ďalšie nájomné byty.Vo Svidníku sa zrekonštruovali miestne komunikácia za takmer 300.000 eur. Opravovali sa cesty a chodníky na uliciach Duklianskej, Komenského, Stropkovskej, Poštovej, Dr. Goldbergera a Nábrežnej. Zámkovou dlažbou pokryli chodník na Ulici Sovietskych hrdinov od kruhového objazdu po most Ondava a rekonštrukciou prešla aj komunikácia za strednou priemyselnou školou. V jeseni minulého roku zrekonštruovali parkovisko na Ulici Sovietskych hrdinov za 49.689 eur a vybudovali nové parkovisko za strednou priemyselnou školou v hodnote 27.028 eur.Do ciest vo Svidníku investovali aj Slovenská správa ciest a Prešovský samosprávny kraj, išlo o úseky ciest v ich zriaďovateľskej pôsobnosti. Mesto v tomto roku dá spracovať projektovú dokumentáciu na odkanalizovanie verejných priestranstiev a po vyhlásení výzvy chce podať žiadosť o dotáciu.Svidnícka radnica investovala takmer 740.000 eur do rekonštrukcie verejného osvetlenia. Pôvodné lampy vymenili za úspornejšie LED svietidlá. Rozšírili verejné osvetlenie na uliciach Duklianska a Karpatská v sume 12.000 eur. Podsvietili deväť priechodov pre chodcov v náklade 38.000 eur, čím prispeli k zvýšeniu bezpečnosti premávky.