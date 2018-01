Vo Vajnoroch si chcú pápeža Jána Pavla II. pripomínať pamätnou tabuľou

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 26. januára (TASR) – Od historicky prvej návštevy pápeža Jána Pavla II. na Slovensku uplynie čoskoro 28 rokov. Pápež v apríli 1990 pri tejto príležitosti odslúžil na letisku v bratislavskej mestskej časti Vajnory svätú omšu. Na počesť jeho prvého kontaktu so slovenskou zemou bude na tomto mieste odhalená pamätná tabuľa.Bratislavská mestská časť Vajnory vyhlásila na tento zámer verejnú zbierku, informuje o tom na svojom webe.uvádza sa na webe. Zbierka je vyhlásená do konca roka 2019.Záujemcovia môžu zaslať príspevok na účet alebo vložením hotovosti do prenosných pokladničiek, ktoré budú na kultúrnych, spoločenských a športových podujatiach organizovaných na území mestskej časti. Vklad hotovosti v rámci dobrovoľnej zbierky bude možné uskutočniť aj do pokladníc mestskej časti Bratislava-Vajnory umiestnených na miestnom úrade, píše sa na webe.