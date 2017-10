Vo Varne sa skončil summit predstaviteľov štyroch krajín Balkánu

Srbský prezident Aleksander Vučič. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Varna 4. októbra (TASR) - Účastníci utorkovej vrcholnej schôdzky predstaviteľov štyroch balkánskych štátov - Bulharska, Grécka, Rumunska a Srbska - v čiernomorskom bulharskom meste Varna sa zhodli, že sa mienia angažovať za mier a prosperitu v regióne, ako aj podporiť vstup Srbska do Európskej únie.Vyplýva to zo záverov rokovaní premiérov Bulharska, Grécka a Rumunska - Bojka Borisova, Alexisa Tsiprasa a Mihaia Tudoseho -, ako aj srbského prezidenta Aleksandara Vučiča.Hostiteľ podujatia, bulharský premiér Borisov, podľa tlačovej agentúry BTA zdôraznil, že prítomnosť srbského prezidenta na stretnutí naznačuje, že všetci prítomní považujú za prirodzené, aby Srbsko malo miesto v EÚ. Prítomní by chceli prispieť k urýchleniu procesu približovania tejto postjuhoslovanskej republiky, pretože jej členstvo v Únii vnímajú ako užitočné pre bezpečnosť a mier nielen na Balkáne, ale v celej Európe.Budúcnosť krajín západného Balkánu bude témou summitu predstaviteľov štátov tohto regiónu v Bulharsku počas jeho predsedníctva v Rade EÚ v prvom polroku 2018. Podľa Borisova sa účastníci dnešného stretnutia zhodli, že Balkán by sa mal stať príkladom pre mier, stabilitu a prosperitu v Európe.ýznamnú úlohu pri rozvoji regiónu," vyhlásil grécky premiér Tsipras.zdôraznil srbský prezident Vučič. Dejiskom ďalšej podobnej schôdzky by mal byť práve srbský Belehrad.