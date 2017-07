Vo Varšave opäť demonštrovali odporcovia vládnej reformy justície

Rokovacia sála poľského parlamentu Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Varšava 19. júla (TASR) - Odporcovia plánovanej reformy poľského súdnictva z dielne vlády vyšli do ulíc poľskej metropoly, aby najskôr pred sídlom zákonodarného zboru a následne pred prezidentským palácom dali najavo svoju nespokojnosť. O ďalšej časti reformy rokoval dnes v prvom čítaní poľský Sejm.Účastníci druhej protestnej akcie v priebehu troch dní vytvorili okolo sídla hlavy štátu po 21.00 h svetelnú reťaz. Skandovali slogany ako "Chceme veto" alebo "Slobodné súdy" čítajúc preambulu poľskej ústavy, informovala spravodajská televízia TVN24.Poľský prezident Andrzej Duda dnes pohrozil vetom novely legislatívy, ak poslanci predtým neschvália jeho návrh reformy Národnej súdnej rady, ktorý predložil do parlamentu. Jeho predloha by mala nahradiť tú z dielne vládnej strany Právo a spravodlivosť (PiS), ktorá sa podľa kritikov usiluje o ovplyvnenie voľby sudcov. Tento návrh schválili už obe komory poľského parlamentu - Sejm i Senát a mal by ho podpísať už iba prezident Duda.Podobne ako hlava štátu hovorila dnes o nutnosti reformy justície aj premiérka Beata Szydlová.Podľa jej slov občania očakávajú zmeny v systéme súdnictva a chcú, aby im justičné orgány dobre a čestne slúžili. Justícia potrebuje reformu, ale reformu pokojnú a múdru, zdôraznil predtým Andrzej Duda.Beata Szydlová následne konštatovala, že cieľom vlády i vládnej strany PiS je realizácia spravodlivej reformy justície.Európska komisia (EK) so znepokojením sleduje vývoj udalosti v Poľsku, najmä v justičnej oblasti, kde navrhované zmeny vo vymenovávaní sudcov najvyššieho súdu vyvolali vo Varšave mohutné demonštrácie opozície. V pondelok to uviedol hovorca EK Margaritis Schinas.Generálny tajomník Rady Európy (RE) Thorbjörn Jagland poslal dnes list predsedovi poľského parlamentu Marekovi Kuchciňskému v súvislosti s návrhom zákona o vymenovávaní sudcov najvyššieho súdu.Jagland v liste zdôrazňuje rozhodujúcu úlohu, ktorú zohrávajú najvyššie súdy v demokratických krajinách. Šéf RE je obzvlášť znepokojený tými ustanoveniami návrhu, ktoré by ukončili mandát všetkých sudcov najvyššieho súdu s výnimkou tých, ktorých mandát odobril minister spravodlivosti.