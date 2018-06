Vo Varšave otvoria múzeum poľskej vodky

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Varšava 7. júna (TASR) - V poľskej metropole Varšava otvoria na budúci týždeň nové múzeum poľskej vodky. Tento alkohol patrí k najznámejším vývozným artiklom Poľska, v ktorom má zároveň jeho pitie asi 500-ročnú tradíciu, priblížila v stredu agentúra AP.Nové múzeum by mali otvoriť na budúci utorok v budove niekdajšej továrne, v ktorej sa v 19. storočí vodka vyrábala. Komplex sa nachádza v priemyselnej oblasti, o ktorej revitalizáciu sa snažia miestne úrady.Riaditeľ Združenia poľskej vodky Andrzej Szumowski vyjadril nádej, že vďaka multimediálnej výstave inštalovanej do viacerých miestností sa národnému nápoju dostane väčšieho uznania.Počas stredajšej prehliadky, ktorú zorganizoval pre médiá, opísal Szumowski vodku ako neodmysliteľnú súčasť poľskej "DNA, histórie, dedičstva i tradície". Povedal tiež, že to boli práve Poliaci, ktorí tento alkoholický nápoj vyrobili ako vôbec prví. Uznal však, že práve toto tvrdenie je predmetom sporu s Ruskom.