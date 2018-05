Vo Vassal EKO bola kontrola pre podozrenie z envirokriminality

Na snímke skládka spoločnosti Vassal EKO v bratislavskej mestskej časti Podunajské Biskupice. V Bratislave 23. apríla 2018. Foto: TASR Marko Erd Foto: TASR Marko Erd

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 10. mája (TASR) – V areáli firmy Vassal EKO v bratislavských Podunajských Biskupiciach, ktorý je v tesnej blízkosti nelegálnej skládky, bola v stredu (9.5.) rozsiahla kontrola. Policajti, pracovníci okresného úradu i zástupcovia mesta tu preverovali podozrenie z páchania trestného činu environmentálnej kriminality. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Lucia Mihalíková.Spoločnosť Vassal EKO tvrdí, že kontroly sú bežnou záležitosťou a máva ich pravidelne.uviedla firma pre TASR. Kontroly sa zúčastnil aj bratislavský mestský poslanec a šéf komisie životného prostredia Radovan Jenčík. Predmetom preverovania podľa jeho slov však bola aj rozsiahla nelegálna skládka a to, či leží na pozemkoch Vassal EKO alebo na cudzích pozemkoch.povedal.Problémom nelegálnej skládky v Podunajských Biskupiciach sa v stredu zaoberala aj mestská komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby. Jej členovia si chceli preveriť, či na nelegálnej skládke nekončí aj odpad mestskej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu (OLO). Firma Vassal EKO totiž v tesnej blízkosti skládky dočasne pre OLO triedi a lisuje papier i plasty.povedal TASR mestský poslanec Ignác Kolek. Poukazuje pritom na fakt, že firma OLO využívala služby Vassal EKO počas odstávky spaľovne a dočasne u nej uskladňovala vyzbieraný komunálny odpad.podotkol Kolek. Poslankyňa Elena Pätoprstá tvrdí, že svedkovia videli z nelegálnej skládky schádzať vozidlo OLO.povedala.Generálny riaditeľ OLO Branislav Cimerman si je však istý, že komunálny odpad OLO nekončí na nelegálnej skládke. Odvoláva sa aj na systém GPS, ktorý zaznamenáva, kde vozidlá s odpadom jazdia.uviedol. Komunálny odpad počas aktuálnej odstávky spaľovne už OLO dočasne neuskladňuje, ale od apríla vozí priamo na legálne skládky do Zohora a Senca.Vassal EKO sa dištancuje od nelegálnej skládky a tvrdí, že nie je na jej pozemkoch a už sa na ňu nič nevozí. Kopec s odpadom sa však napriek tomu zaviazala odstrániť, na jej mieste chce totiž postaviť ďalšie ekologické triediace linky. Okresný úrad Bratislava oponuje, že skládka vznikla až po začatí činnosti spoločnosti Vassal EKO v danej lokalite, čo podľa úradu preukazujú aj satelitné snímky a ortofotomapy.