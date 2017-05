Vo väzenskej nemocnici zomrel sadistický sériový vrah detí Ian Brady

Sériový vrah Ian Brady, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke z októbra 1965 je britský sériový vrah detí Ian Brady. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 16. mája (TASR) - Vo veku 79 rokov zomrel v pondelok Ian Brady, muž, ktorý spolu so svojou milenkou a komplickou Myrou Hindleyovou zavraždil v Saddleworthskom močiari neďaleko stredoanglického mesta Manchester päť detí. Informovala o tom dnes agentúra Reuters.Brady a Hindleyová boli v roku 1966 odsúdení na doživotie za únos, mučenie, pohlavné zneužívanie a vraždy svojich obetí, ktorých tiel sa zbavovali v Saddleworthskom močiari.Brady zomrel vo väzenskej nemocnici v Liverpoole, kam bol umiestnený v roku 1985, keď mu diagnostikovali paranoidnú schizofréniu.V roku 2013 komisia pre duševné zdravie zamietla jeho žiadosť, aby sa mohol vrátiť do väzenia, s odôvodnením, že je v záujme ochrany jeho zdravia a zdravia iných osôb, aby do konca života zostal vo väzenskom zdravotníckom zariadení.Sadistická povaha vrážd, ktoré Brady s Hindleyovou spáchali, z nich urobili najnenávidenejšie postavy v Británii.Brady bol uznaný za vinného z únosu a vraždy 12-ročného Johna Kilbrida, Edwarda Evansa (17) a Lesley-Ann Downeyovej (10). Hindleyová bola odsúdená za vraždu Downeyovej a Evansa, ako aj za to, že v ďalšom prípade svojho milenca kryla.V roku 1985 sa Brady priznal, že zavraždil aj ďalšie dve deti - 16-ročnú Pauline Readovú a 12-ročného Keitha Bennetta.Hindleyová zomrela v roku 2002 po tom, čo vo väzení strávila 36 rokov a stala sa najdlhšie väznenou ženou v Británii.