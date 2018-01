Vo vedení ECB dôjde v nasledujúcich dvoch rokoch k významným zmenám

Európska centrálna banka, ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 22. januára (TASR) - Koncom mája skončí osemročné pôsobenie Portugalčana Vítora Constancia vo funkcii viceprezidenta Európskej centrálnej banky (ECB). Euroskupina v pondelok na pravidelnom mesačnom zasadaní stanoví lehotu, v ktorej záujemcovia o funkciu budú môcť podávať prihlášky. Je pravdepodobné, že ministri vyberú jedného z nich už vo februári. V europarlamente a v rade ECB sa potom uskutoční jeho vypočutie. Prezidenti a predsedovia vlád by ho mali v marci na summite definitívne potvrdiť vo funkcii.Do súťaže vstupuje ako najvýraznejší kandidát španielsky minister hospodárstva a financií Luis de Guindos. Medzi kandidátmi je však aj guvernér írskej centrálnej banky Philip Lane a jeho zástupkyňa Sharon Donneryová.V roku 2019 sa skončí funkčné obdobie šéfa ECB Maria Draghiho. Jeho nástupcom by mal byť Severan. To sa však nemusí stať realitou. Nemecký denník Frankfurter Allgemeine Zeitung napísal, že po poste poškuľuje aj Nemecko.Koncom tohto roka sa skončí funkčné obdobie šéfky európskeho bankového dohľadu Daniély Nouyovej.V priebehu nasledujúceho roka sa v direktóriu ECB uvoľnia tri miesta. V máji odíde z neho Belgičan, hlavný ekonóm ECB Peter Praet, v októbri uvoľní miesto Mario Draghi a v decembri Francúz Benoit Coeuré.