Vo vedení Slovenského rozhlasu prichádza k personálnym zmenám

Budova Slovenského rozhlasu. Foto: TASR/Michal Svítok Budova Slovenského rozhlasu. Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 31. októbra (TASR) - Verejnoprávny RTVS kontinuálne pokračuje v personálnych zmenách, ako to od nástupu do funkcie avizoval generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník. Na poste riaditeľa Sekcie programových služieb Slovenského rozhlasu končí k dnešnému dňu Vincent Štofaník, ktorého nahradí súčasný šéfdramaturg Rádia Slovensko Michal Dzurjanin."Je to je skúsený rozhlasový profesionál, ktorý Slovenský rozhlas veľmi dobre pozná, preto jeho životné i profesionálne skúsenosti budú zárukou plynulého rozvoja najstaršieho slovenského rádia," uviedol Rezník, ktorý zároveň poďakoval Vincentovi Štofaníkovi za jeho pôsobenie a odvedenú prácu v Slovenskom rozhlase.Ako doplnil Dzurjanin, štruktúra Slovenského rozhlasu je veľká a zároveň krehká. "Mám rešpekt a veľkú zodpovednosť, aby celý tento organizmus fungoval podľa možnosti ešte lepšie ako doteraz, pretože vždy je čo zlepšovať, a to je moja úloha," poznamenal.Na pozíciu šéfdramaturga Rádia Slovensko od 2. novembra prichádza Milan Urbaník. "Je to skúsený profesionál s vysokou mierou kreativity a vášne pre rozhlasovú prácu," konštatoval Rezník. Urbaník je poslucháčom dobre známy ako moderátor a šéfredaktor Rádia Frontinus, tvorca a moderátor rannej šou Kokoriko Fun Rádia, ako aj moderátor niekoľkých televíznych projektov v RTVS a TV JOJ. Neskôr bol programovým riaditeľom Rádia Okey, generálnym riaditeľom Rádia Hey! a programovým riaditeľom Anténa Hitrádio."Je to neuveriteľné, po 25. rokoch v rádiách takáto výzva. Ďakujem za prejavenú dôveru vedeniu RTVS. Nesmierne sa teším na pôsobenie v najtradičnejšej rozhlasovej stanici na Slovensku," podotkol Urbaník.RTVS okrem toho 6. novembra vypíše výberové konania na pozície výkonných riaditeľov štúdií v Košiciach a v Banskej Bystrici, do ktorých sa majú možnosť prihlásiť aj súčasní riaditelia. "V súlade s mojím konceptom posilnenia autonómie regionálnych štúdií RTVS chceme dať široký priestor novým ľuďom pri obsadzovaní manažérskych funkcií v regióne," dodal generálny riaditeľ.TASR informovala hovorkyňa RTVS Erika Rusnáková.