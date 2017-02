Vo veku 100 rokov zomrel dánsky jazzový huslista Svend Asmussen

Ilustračné foto Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Štokholm 7. februára (TASR) - Dánsky jazzový huslista Svend Asmussen, jeden z najznámejších hudobníkov tejto škandinávskej krajiny v zahraničí, zomrel dnes vo veku 100 rokov.Asmussen počas svojej kariéry spolupracoval s legendami svetovej jazzovej a swingovej scény ako Fats Waller, Duke Ellington, Benny Goodman, Toots Thielemans či Django Reinhardt.Asmussen, ktorý sa narodil 28. februára 1916 v Kodani, sa začal zaujímať o jazz, keď mal 17 rokov. V 30. rokoch absolvoval turné po USA so skupinou The Mills Brothers, ako aj Josephinou Bakerovou. Asmussen hral až do svojich 95 rokov, keď mu mozgová porážka vyradila z činnosti ruku, ktorou držal sláčik.Bol tiež členom obľúbeného swingového tria Swe-Danes, ktoré tvorili okrem neho dánsky gitarista Ulrik Neumann a švédska speváčka Alice Babsová. Okrem hudby bol známy aj ako zabávač a vystupoval v kluboch, kabaretoch a rozhlase. Zahral si aj v niekoľkých filmoch, pre mnohé snímky skomponoval i hudbu.