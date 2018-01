Vo veku 113 rokov zomrel najstarší muž planéty

Francisco Núňez Olivera. Foto: www.estrelladigital.es Francisco Núňez Olivera. Foto: www.estrelladigital.es

Madrid 30. januára (TASR) - Vo veku 113 rokov zomrel v noci na utorok najstarší muž na Zemi, Španiel Francisco Núňez Olivera.Na svojej stránke na sociálnej sieti Twitter to potvrdil starosta španielskej obce Bienvenida v kraji Extremadura ležiacom pri hraniciach s Portugalskom.Podľa španielskej televízie RTVE sa v utorok popoludní v miestnom chráme konala zádušná omša a poslanci obecného zastupiteľstva sa zišli na mimoriadnom zasadnutí, pričom prijali vyhlásenie, v ktorom Oliveru označili za "milovaného syna Bienvenidy". V obci bol vyhlásený smútok.Olivera sa narodil 13. decembra 1904 v Bienvenide, kde - až na pár rokov, keď bojoval vo vojne medzi koloniálnym Španielskom a Berbermi v súčasnom Maroku - prežil celý svoj život a kde bude aj pochovaný. Miestni ho prezývali Marchena, pretože sa v mladosti podobal na sevillského speváka flamenca Pepeho Marchenu.Za svoju dlhovekosť Olivera vďačil "zdravému a pokojnému životu". Na raňajky si vždy dával keks a vypil jogurtové mlieko. Na svoj vek sa tešil veľmi dobrému zdraviu, nemal žiadne závažné choroby, dokonca aj krvný tlak a hladinu cukru v krvi mal v norme. Celý život sa venoval práci na poli, a to až do veku 104 rokov. Vo forme sa udržiaval každodennými prechádzkami, na ktoré chodil ešte aj ako 107-ročný. Ako 98-ročný začal po operácii šedého zákalu opäť čítať.Najstarším mužom na svete sa Francisco Núňez Olivera stal 11. augusta 2017, po smrti poľského rodáka Jisraela Kristala, ktorý žil v Izraeli.