Vo veku 57 rokov zomrel na infarkt bývalý rozhodca Šramka

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 27. januára (TASR) - V piatok zomrel v Martine vo veku 57 rokov bývalý rozhodca Igor Šramka. Informoval o tom web Slovenského futbalového zväzu (SFZ).V pondelok 23. januára ho počas služobnej cesty na Kysuciach postihol infarkt. Posledná rozlúčka s ním bude v pondelok 6. februára o 15.30 h v bratislavskom Krematóriu.Šramka spolu s Ľubošom Micheľom a Martinom Balkom vytvorili na začiatku tisícročia výborné rozhodcovské trio. Šramka mal už vtedy skúsenosti z veľkých podujatí – na EURO 2000 asistoval v piatich zápasoch, vrátane semifinále, na MS 2002 v štyroch, rovnako bol účastníkom semifinále Brazília – Turecko, zúčastnil sa na Pohári konfederácii FIFA 2001. Potom, už s krajanmi, absolvoval ME 2004, v Lige majstrov odasistoval 18 zápasov, v tradičnom triu zvládli finále Pohára UEFA 2003 FC Porto – Celtic Glasgow.Meno slovenského rozhodcu je späté s pamätným verdiktom v semifinále EURO 2000 Portugalsko - Francúzsko. Portugalský obranca Abel Xavier zahral v šestnástke rukou, bolo to v 27. minúte predĺženia, za stavu 1:1. Slovenský asistent signalizoval kolegovi hlavnému, Rakúšanovi Benköovi, priestupok, ten po konzultácii s ním nariadil pokutový kop.povedal Jozef Marko, dlhoročný člen komisie rozhodcov UEFA krátko po tom, ako Šramka aktívne vstúpil od čiary do diania spomínaného zápasu. Zidane jedenástku premenil, Francúzi postúpili do finále, následne sa stali majstrami Európy. Vedenie portugalskej výpravy po opakovanom pozeraní záznamu navštívilo ešte v šatni na štadióne rozhodcov a podaním ruky slovenskému asistentovi odobrilo správnosť jeho zásadného rozhodnutia.