Vo veku 69 rokov zomrel Gregg Allman z The Allman Brothers Band

Gregg Allman, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Savannah 28. mája (TASR) - Vo veku 69 rokov zomrel v sobotu americký rockový hudobník Gregg Allman, ktorý sa preslávil ako spevák a klávesista skupiny The Allman Brothers Band. Informoval o tom v noci nadnes jeho vydavateľ Ken Weinstein.Podľa Weinsteina Allman "zomrel pokojne" vo svojom dome v meste Savannah v americkom štáte Georgia.Ako pripomenula agentúra AP, Allman vlani musel zrušiť niektoré koncerty svojho turné. Okrem toho vlani v auguste oznámil, že kvôli závažným zdravotným problémom je hospitalizovaný na Mayo Clinic. Neskôr zrušil aj ďalšie naplánované vystúpenia, pričom ako dôvod uvádzal problémy s hrdlom. V marci tohto roku odvolal všetky vystúpenia do konca roku 2017.V roku 1969 založil so svojím bratom Duanom skupinu The Allman Brothers. Po smrti brata v roku 1971 kapela pokračovala v činnosti, pričom obdobím jej najväčšej slávy boli 70. roky. V roku 1995 ich uviedli do rokenrolovej siene slávy. V roku 2012 skupina získala cenu Grammy za celoživotné dielo. Medzi jej najväčšie hity patria Midnight Rider, Whipping Post či Melissa.Allman mal v rokoch 1975-79 za manželku americkú speváčku Cher, s ktorou sa zosobášili tri dni po jej rozvode so Sonnym Bonom.Manželstvo Allmana a Cher bolo od začiatku búrlivé - Cher o rozvod požiadala už deväť dní po svadbe, o mesiac neskôr však svoju žiadosť stiahla. Z ich manželstva sa neskôr narodil syn Elijah Blue. Cher požiadala o rozluku manželstva v roku 1977.Tieto a nasledujúce roky Allman strávil aférami so ženami, užívaním drog a alkoholu. Zmena v jeho živote nastala až v polovici 90. rokov, keď sa začal venovať aj svojej spiritualite. Roky nezdravého života sa však podpísali na jeho zdraví - dostal hepatitídu typu C, ktorá mu vážne poškodila pečeň, takže v roku 2010 musel podstúpiť transplantáciu. Po operácii sa vrátil k hudbe a v roku 2011 - po 14 rokoch - nahral sólový album Low Country Blues.