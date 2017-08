Vo veku 75 rokov zomrel český karikaturista a vedec Pavel Kantorek

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha/Toronto 6. augusta (TASR) - Vo veku 75 rokov zomrel vo štvrtok v Kanade, kam v roku 1968 emigroval a kde sa stal profesorom na Ryersonovej univerzite, český karikaturista a vedec Pavel Kantorek. Rádiožurnálu Českého rozhlasu to dnes potvrdila jeho sesternica Miriam Kantorková.Bližšie okolnosti jeho úmrtia nie sú známe." povedala serveru iDNES.cz Kantorkova známa Ilektra Almetidu.Pavel Kantorek sa narodil 17. mája 1942 v Olomouci. Absolvoval gymnázium v Ostrave a neskôr vyštudoval fyziku na Prírodovedeckej fakulte Masarykovej univerzity v Brne.Už v 60. rokoch si urobil meno ako vynikajúci karikaturista a humorista. Jeho kresby v rokoch 1964-68 pravidelne uverejňoval Dikobraz a ďalšie humoristické časopisy. Za svoje postavičky schovával politické narážky a po jeho odchode do emigrácie nesmeli jeho kresby v Československu vychádzať.V Kanade prispieval Kantorek do disidentských časopisov a novín a kreslil. Spolupracoval s Josefom Škvoreckým a jeho manželkou Zdenou. Jeho karikatúry vychádzali aj v USA, Švajčiarsku, Nemecku alebo v Taliansku. Príležitostne hrával s českým súborom v divadle vo Vancouveri.V Toronte si urobil doktorát z fyziky a prednášal o teórii elektromagnetických polí, relativity a kozmológii. Zaoberal sa holografiou a systémom holografického záznamu, podieľal sa tiež na vývoji optických vlákien.